Morillo: «El Govern de Prohens tiene difícil contrargumentar políticas que funcionan»

La secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, mantiene su cargo a pesar de los movimientos en el Ministerio del ramo, con la entrada de Jordi Hereu como ministro en noviembre en sustitución de Héctor Gómez. La ex directora general de Turisme del Govern ha compartido espacio con la presidenta balear, Marga Prohens, en algunas citas de Fitur. En una entrevista con Ultima Hora se congratula de que la mandataria ‘popular’ «continúe con labores en materia de turismo ya iniciadas en la pasada legislatura».

Preguntada sobre los proyectos presentados por el Ejecutivo en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en especial el programa de formación profesional dual y los planes de innovación y eficiencia energética financiados con fondos europeos, señaló que «vuelve a ser un poco contradictorio que el PP se atribuya como propias ejecuciones con los mismos fondos europeos que fue a Bruselas a defender que no se le dieran a España».

En la línea de lo ya señalado esta semana por el portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, que apuntó que se está dejando el desarrollo de políticas turísticas a la «inercia» de lo ya trabajado anteriormente, Morillo añade que «siempre es positivo que cuando cambian los gobiernos se cumpla con los compromisos anteriores, pero en aras de la coherencia hay que reconocer que estos proyectos ya venían acordados y diseñados por el equipo de gobierno anterior».

Asimismo, celebra que se esté dando continuidad a otra medida como la de las camas elevables, a pesar de haber generado rechazo inicialmente. «Eso es porque se admite que es una buena herramienta. Es muy difícil contrargumentar políticas que se ve que están funcionando».

Por lo que respecta a la cuestión del crecimiento, Morillo opina que la saturación turística que padecen las Islas «es un problema que tenemos que delimitar muy bien, dónde surge y en qué épocas del año, porque hay muchos destinos en España que comparten esta problemática».

De este modo, aboga por hacer uso de las nuevas tecnologías para optimizar el análisis del fenómeno de la masificación, determinar la capacidad de carga de cada isla y planificar posibles soluciones. «El análisis siempre es la mejor receta. La moratoria se estableció para que los consells tuvieran el tiempo necesario para analizar este problema y ofrecer las mejores soluciones. Y sobre todo para que este problema no vaya a peor».

Así, previene sobre tentativas de derogar la moratoria de plazas turísticas. «Seguir creciendo sin saber exactamente cuál es el tamaño de tu problema ni cuál es el techo me parece, cuando menos, imprudente», asevera para reconocer que se trata de «un debate duro en una comunidad donde el turismo es el principal motor económico», aunque «los propios hoteleros ya discuten si es necesario seguir creciendo».

Por lo que respecta a la cuestión del progresivo upgrade de la planta hotelera y del debate que abrió el CEO de Jet2Holidays, Steve Heapy, que cuestiona la priorización de los visitantes de mayor poder adquisitivo, Morillo afirma que «yo rompería el mantra de que calidad es igual a cinco estrellas: hay hoteles de tres estrellas con una gran relación calidad-precio, lo que tienes que buscar es la excelencia en el producto que tienes».

No obstante, la secretaria de Estado admite que esos hoteles «son los que generan más empleo porque necesitan más personal para ofrecer el tipo de servicios que ofrecen a esos clientes». Y sentencia: «el que no cabe es el turista irresponsable, me da igual que venga a hoteles cinco estrellas o llegue en jet privado. Ese es el que no queremos, no el que tiene menor poder adquisitivo».