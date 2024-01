La presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea González, ha manifestado este jueves en Palma que «los jóvenes nini -no estudian ni trabajan- son el 1,8 %, pero los sisi -estudian y trabajan- son el 30 %».

González se encuentra en Palma para presentar el Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2023, del que también ha escrito el prólogo. El acto oficial de presentación tendrá lugar en la tarde de este jueves en el Parlament y González ofrecerá la conferencia La crítica als joves, tan antiga como la pròpia filosofia.

En un encuentro previo con los medios de comunicación junto con Belén Pascual, profesora de la UIB y coordinadora del Anuari, la presidenta del Consejo de la Juventud de España ha explicado que «los antiguos filósofos griegos ya se referían a los jóvenes como gandules, contestatarios, maleducados e irrespetuosos. En la actualidad, las generaciones anteriores les recuerdan que, a su edad, ya tenían un trabajo estable y una casa, y habían formado una familia. Normalmente, se habla de los jóvenes nini, cuando la realidad es que sólo son el 1,8 %, mientras que el 30 % estudia y trabaja».

Andrea González ha lamentado que «cuando se hacen estas críticas a los jóvenes, no se considera el contexto social y económico, con sólo un 16,3 % de la población joven española emancipada, la mitad de la media europea. La respuesta fácil es que los jóvenes están muy bien en casa y por eso no se van. La realidad es que, en España, de media, un joven tendría que destinar el 83,7 % de su salario mensual a un alquiler en solitario, más del 90 % en Baleares. Así, no es extraño que la media estatal de edad de emancipación haya superado por primera vez los 30 años. Además, la casa familiar no siempre es un espacio seguro para los jóvenes».

De este modo, asegura la presidenta del Consejo de la Juventud, «la Generación Z, nacida a partir del año 2000, es la que tiene peores perspectivas económicas desde los años 60. Tienen muy difícil abordar en solitario un proyecto de vida».

González también se ha referido a la consideración de los jóvenes como egoístas e insolidarios: «La juventud muestra una tendencia muy importante al voluntariado, tal como se demostró durante la pandemia. En ese tiempo, Cruz Roja incrementó su voluntariado en más de un 40 % y fue en buena parte por la incorporación de jóvenes. Y las recientes manifestaciones climáticas han sido lideradas por los jóvenes».

En este punto, Andrea González ha dado una especial importancia a las consecuencias y repercusiones de la situación económica y laboral: «El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes y asistimos al problema de su salud mental, con ansiedad y depresión ante las incertidumbres del futuro y no saber cómo podrán vivir. Podemos poner un psicólogo en cada esquina, pero la salud mental de los jóvenes no mejorará si no mejora su situación socioeconómica».