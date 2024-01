La Guardia Civil «respeta» la decisión del agente trans y aplicará los protocolos

«Es un tema personal, por lo cual no vamos a entrar a realizar valoraciones. Lo que sí podemos decir es que respetamos su decisión y se aplicarán los protocolos que marcan la ley». Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Palma se guardó este jueves silencio, oficialmente, ante la noticia adelantada en exclusiva por Ultima Hora sobre el primer caso de un agente trans que había cambiado de género y se había declarado mujer. Sin embargo, de forma oficiosa, fuentes consultadas explicaron cómo se ha llevado a cabo el proceso.

«A finales de verano parece ser que este funcionario inició los trámites para cambiar de género y meses después, antes de Navidad, nos comunicó que el Registro Civil lo había inscrito como mujer, por lo que pusimos en marcha el protocolo habitual en estos casos», detallaron.

Respeto

Estas fuentes añadieron que «es como si se tratara de una boda o un divorcio de un guardia civil, nosotros no entraremos nunca a valorar estas situaciones. Pero el respeto por estas decisiones prevalece».

La nueva condición de este cabo plantea una serie de «posibles problemas» en la convivencia interna en los cuarteles o en la Comandancia, como el uso de los baños o los vestuarios. «El equipo de Personal de Apoyo, que es el encargado de estas decisiones, tomará las medidas oportunas tras consultarlas con el máximo responsable de la Comandancia, aunque en principio no hay constancia de que se vayan a crear aseos o vestuarios nuevos. Debe imponerse el sentido común», contaron.

Asimismo, remarcaron que este año, en septiembre, se cumplen 36 años de la llegada de la mujer al instituto armado, tanto a nivel nacional como en Mallorca: «Estamos muy orgullosos del papel de la mujer en la Guardia Civil. Incluso en cuarteles como Felanitx o Santa Eulària (Eivissa) ya hay más agentes femeninas que masculinos». Con todo, reconocieron que la cifra total de féminas en la plantilla Benemérita «todavía es relativamente baja y en los próximos años se irá incrementando de forma paulatina».

Sorpresa

La noticia adelantada este jueves por este periódico fue ampliamente comentada por todos los cuerpos policiales de la Isla, especialmente la Guardia Civil. En muchos casos la sorpresa fue la tónica: «Esta mañana al entrar en la web y verlo nos hemos quedado de piedra. No sabíamos nada y mucha gente nos ha preguntado por este tema», comentó un veterano. Otros, en cambio, reconocieron que «habíamos oído campanas», aunque no sabíamos todos los detalles. La mayoría manifestó su respeto a este tipo de decisiones personales «siempre y cuando el protagonista no intente sacar un beneficio laboral. Como se dice coloquialmente, hecha la ley, hecha la trampa», advirtieron algunas personas.