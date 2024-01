El peligro al alcance de la mano

El uso prematuro que los jóvenes hacen de las nuevas tecnologías sin apenas control o supervisión es una de las principales preocupaciones de varias generaciones separadas por un abismo digital. El peligro está al alcance de la mano pero, si se usa bien, puede ser todo un aliado. El policía de menores y fundador de 'Educando Proteges', Silvestre del Río; la especialista en Social Media y directora de 'En buenas redes', Patricia Bárcenas, y la presidenta de UNICEF Balears, Mercedes del Pozo, protagonizarán una mesa de debate durante la jornada 'Las nuevas adicciones en la era digital'.

Se trata del primer encuentro del ciclo Jóvenes, Los desafíos de la transformación social, organizado por Ultima Hora con la colaboración de la Fundación 'La Caixa'. La cita tendrá lugar el lunes 22 de enero en CaixaForum a partir de las 19:00 horas. La participación es gratuita aunque el aforo ya está completo.

Y es que el acceso a contenido violento o sexualizado se está produciendo en edades tempranas y de forma muy generalizada. El policía y mediador escolar Silvestre del Río advierte de que «los adolescentes de ahora son más violentos y menos tolerantes al no». En este sentido, señala que de media se accede a un primer móvil a los 9 años, aunque «el 70 % ya tiene una tablet en propiedad a los 7, por lo que a los 14 o 15 está todo establecido».

Del Río explica que lleva una década intentando hacer público este problema y da la bienvenida al debate. Conocedor de la situación, advierte de que «no podemos prohibir, hay que regular y acompañar». Es decir, «no se pueden dar dispositivos a menores de edad sin explicar sus riesgos y consecuencias. En estos momentos aprenden por prueba y error. Les dejamos el móvil y si se equivocan, aunque sea un mundo digital, puede tener consecuencias reales y pueden llegar a ser graves», señala. En este sentido, «el vídeo más visto en España el año pasado fue una violación grupal entre adolescentes», subraya. «En OnlyFans pueden hacerse modelos de porno, esto antes era impensable y, claro, tiene sus consecuencias».

Para Del Río el hecho de que los padres de estas generaciones no nacieran en la era tecnológica «no es excusa». La clave ahora «es saber qué hacen y no nos importa, les damos un móvil para que no molesten».

Dentro del vasto universo digital, las redes sociales son las aplicaciones capaces de quedarse con lo más preciado, nuestro tiempo. Explica la especialista en Social Media Patricia Bárcena que no se trata de ensalzarlas o demonizarlas, «lo importante es establecer unos buenos hábitos de uso y ofrecer mucha información», aconseja. «Los jóvenes, por ser jóvenes, piensan que lo saben todo sobre los temas digitales, cuando realmente es algo que cambia cada día y requiere investigación y sentido común».

Bárcena señala que buena parte de los peligros de las redes como son el ciberbullying, la sextorsión, el grooming o cuando un adulto se hace pasar por menor con fines sexuales; el uso abusivo, los retos virales, el robo de identidad o la dismorfia de Snapchat... «vienen de un mal uso por parte de alguien que lo hace, intencionadamente o no». De ahí la importancia del control y la necesidad de penalizar a quienes las utilicen de manera incorrecta.

Esta especialista también especifica que su prohibición sólo debe darse en el ámbito escolar y que la clave «es el acompañamiento por parte de los adultos, generando un vínculo de confianza para que te cuenten cualquier indicio extraño». Es más, «las redes sociales pueden ser un complemento ideal en el ámbito escolar. Si un adolescente es curioso y tiene vocación por una profesión, estamos en un momento en el que tiene una infinidad de recursos de valor a su alcance».

La protección del menor es lo que más preocupa a entidades como UNICEF. Su presidenta en Baleares, Mercedes del Pozo, destaca otro de los posibles peligros, «cómo afecta el uso de nuevas tecnologías a la salud mental». A la hora de adoptar medidas «es importante que sean consensuadas y armonizadas, porque estamos ante empresas tecnológicas con mucho poder e impacto», señala la experta.