La Audiencia confirma la absolución por la muerte por tuberculosis de Alpha Pam

La Audiencia Provincial confirma la absolución de la doctora y el enfermero acusados por la muerte de Alpha Pam, el joven senegalés que falleció de una tuberculosis que nunca se le detectó en 2013 cuando el Govern había retirado la cobertura sanitaria a los migrantes sin papeles.

El tribunal rechaza el recurso que interpuso la representación de la madre del fallecido porque considera que «en el fatal y triste desenlace influyeron diversos factores y situaciones». Pam había acudido al centro de salud de Can Picafort en febrero y encontes, se le derivó al hospital de Inca para una radiografía que confirmara o descartara la enfermedad. Sin embargo, no acudió y sí fue más tarde a urgencias donde la doctora no fue informada de esas sospechas por un brote de turberculosis. La Audiencia señala que la médico ignoraba esa situación y que tampoco «la sintomatología llevaba a sospechar necesariamente por un médico medio de esa patología».

Añade: «Que la doctora no previese la tuberculosis no equivale a un error de bulto, incuestionable o evidente y que la ausencia de una radiografía prueba en el servicio de urgencias fuese causa, en sentido jurídico penal, de la muerte». La sentencia admite que exisitó un error de diagnóstico y también lamenta que, en ese momento, el sistema informático del IB-Salut no pemitiera acceder a los médicos de Inca a los datos que tenían los de Can Picafort.