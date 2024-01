PSIB y PP se responsabilizan mutuamente de que el transporte deje de ser gratuito en Baleares

PP y PSIB se responsabilizan mutuamente de que Baleares pueda quedarse sin transporte gratuito este año si el Congreso de los Diputados rechaza mañana convalidar el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros. Junts se niega a dar apoyo al texto, por lo que Pedro Sánchez no cuenta con apoyos para que el decreto salga adelante. En esta tesitura, el PSIB ha pedido al PP que sus diputados de Baleares apoyen la propuesta como muestra de coherencia, aunque ni siquiera su voto bastaría.

El decreto está ahora mismo en el aire porque Junts ha anunciado que votará en contra. El PSOE explora un acuerdo con el PP, pero el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a Pedro Sánchez una serie de contraprestaciones para votar el texto. En medio de esta tormenta política, en estos momentos no está nada claro qué pasará este miércoles en el Congreso de los Diputados.

El debate se ha trasladado a Baleares, donde el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha denunciado el «cinismo» del diputado del PSIB Marc Pons que este martes pidió a los diputados del PP balear en el Congreso que apoyen la medida. Sagreras recuerda que el PSIB que ha votado en contra de los Presupuestos de Baleares, que incluyen la gratuidad en la educación 0-3, aumento del presupuesto del IB-Dona o 150 millones para luchar contra el cambio climático.

«Es el Gobierno de Sánchez que tiene la responsabilidad de conseguir los apoyos», ha insistido Sagreras. El dirigente ‘popular’ ha precisado que su partido estaría dispuesto a apoyar la propuesta si Pedro Sánchez accede a que se incorporen las medidas que ha apuntado Alberto Núñez Feijóo: bajada del IVA de la carne y el pescado y no subir el IVA de la luz. «La pelota está en el tejado de Sánchez», ha dicho.

No lo ve así el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, que se ha sumado a la petición que hizo un día antes su compañero Marc Pons para que los tres diputados del PP balear en el Congreso voten a favor del decreto, en especial la secretaria general de la formación. «El PP balear tiene un problema», ha asegurado. Ha interpelado directamente a la presidenta del Govern: «Prohens, en lugar de seguir a Ayuso, debe defender los intereses de Baleares», ha señalado.

«Le pedimos que les digan a los diputados del PP que hagan lo mismo y que voten en defensa de los intereses de las Islas y que luchen para que haya transporte gratuito», ha añadido. Negueruela contestó a Sebastià Sagreras que lo «cínico» es exigir al Gobierno que implante la misma medida para Baleares y Canarias y luego no ayude a que salga adelante. «La ciudadanía no puede entender que, si una medida es positiva, por qué no la votan. Están agachando la cabeza ante Feijóo porque hay elecciones en Galicia», ha añadido.

Negueruela ha dicho que le da «igual» lo que hagan Junts y el resto de partidos porque a los que le preocupa es lo que hagan los diputados del PP balear. «El PP de Baleares exigió esto y le pido al PP que sea coherente y vote a favor del decreto aunque salga que no», ha añadido.