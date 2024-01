Més per Mallorca instará al Govern a incorporar psicólogos en todos centros educativos de Baleares

El grupo ecosoberanista Més per Mallorca en el Consell presentarán este jueves en el pleno insular una moción para instar al Govern a que incorpore en su legislatura psicólogos en todos los centros educativos de Baleares. Así lo ha anunciado esta mañana la portavoz adjunta en el Consell, Catalina Inés Perelló, junto al portavoz de Més, Jaume Alzamora y el presidente del Colegio Oficial de Psicología en Baleares (COPIB), Javier Torres.



Los ecosoberanistas, a través de la Dirección Insular de Juventut i Participació, promoverán campañas publicitarias y acciones de concienciación sobre la salud mental de los jóvenes. Las diferentes crisis que estamos viviendo, como la pandemia, la climática o las dos que más agravan el futuro de las nuevas generaciones, la económica y la inmobiliaria, han provocado «consecuencias» directas y emocionales entre este colectivo.



El Govern desveló recientemente que los ingresos hospitalarios de niños y jóvenes por problemas de salud mental aumentaron un 60 % en Balears en 2021. Además, en 2022, el archipiélago tiene un porcentaje de aumento de tentativas de suicidio infantojuvenil de entre un 27 y 30 %.



El presiente del COPIB, Javier Torres, ha destacado esta mañana que «la salud mental y el bienestar psicológico no entienden de partidos políticos. Todos deberíamos ir en la misma línea para que menores y adolescentes tengan los recursos necesarios [en sus centros educativos] la atención psicológica, sin demoras ni listas de espera».



En este sentido, lo que Més per Mallorca aspira es que el Govern incorpore en todos los centros educativos esta figura, que en estos momentos no existe y que el único que recurso del que disponen es un convenio -renovado- con la Conselleria d'Educació para dar un número de sesiones psicológicas a los alumnos que presenten síntomas de malestar psicológico.



Psicólogos en Atención Primaria



Uno de los puntos que Més per Mallorca ha añadido a la moción es que el Govern dote los centros de Atención Primaria de profesionales sanitarios especializados en psicología clínica. En estos momentos, el sistema público solo cuenta con cuatro psicólogos clínicos, a pesar de que el COPIB lleva denunciando desde la pasada legislatura que se cubran las 27 plazas aprobadas.



Por otro lado, el Consell, a través de Més per Mallorca, creará una partida presupuestaria para avanzar con el convenio con el COPIB y permitir que esta campaña salga adelante lo antes posible.