El portavoz del Govern, Toni Costa, ha lanzado este viernes un mensaje de «tranquilidad absoluta» ante la situación de la gripe y la COVID-19 en Baleares y ha asegurado que los centros de salud «pueden asumirlo perfectamente» .

Ante la recomendación de la Direcció General de Salut Pública de que los padres eviten llevar a los centros educativos a sus hijos si presentan síntomas respiratorios, Costa ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que «son recomendaciones y son de sentido común y prudencia».

«Si un niño tiene síntomas evidentes de que está pasando un proceso gripal, es de sentido común que no vaya a clase», ha dicho el portavoz del Govern, que ha admitido que Baleares atraviesa una punta de enfermedades respiratorias. «Pero los centros de salud pueden asumir perfectamente la punta que estamos pasando y no hay previsiones de que tengan que tomarse medidas adicionales», ha precisado. «La punta no es anormal, son situaciones que se están produciendo con tranquilidad absoluta», ha agregado el portavoz del Govern.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha informado en la misma rueda de que prensa de que su departamento ha trasladado a los centros educativos la carta de Salud Pública con recomendaciones por las enfermedades respiratorias, de cara al reinicio del curso escolar la próxima semana, tras las vacaciones de Navidad.

Las recomendaciones son «recomendaciones y medidas preventivas», ha explicado Vera, sobre todo relacionadas con la limpieza, desinfección, ventilación, uso de gel idroalcohólico si es necesario, la necesidad de usar pañuelos desechables y de cubrir la nariz y la boca si se tose o estornuda, además de tener especial cuidado en las áreas recreativas.

Se recomienda además que «si los niños tienen fiebre o no se encuentran bien, no los lleven a clase».