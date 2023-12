La número 2 del president de la Generalitat de Cataluña, Laura Vilagrà, visitó Palma este pasado sábado con motivo de la Diada y mostró su apoyo a la formación Més per Mallorca. Durante su breve estancia en la Isla concedió una entrevista a Ultima Hora en la que mostró su preocupación por la lengua catalana en Mallorca: «Ha sido un año duro para el catalán aquí; el resultado electoral del 28-M fue un golpe».

La consellera de la Presidència catalana empezó abordando el caso del rapero Valtònyc, que ha regreso a Mallorca tras su exilio en Bélgica: «Hemos de mostrar toda nuestra solidaridad con personas como Valtònyc, por eso impulsamos la Ley de la Amnistía. Nuestra intención es restablecer a todos los represaliados. La libertad de expresión está por encima, esas personas nunca debieron ser perseguidas. Vamos a impulsar cambios para que situaciones como esta no se vuelvan a producir».

Vilagrà también valoró el estado de la lengua catalana en Mallorca, y se mostró preocupada: «Hemos de reconocer que 2023 ha sido un año duro. El resultado electoral del 28-M, cuando ganó el PP, fue un golpe. Pero estoy convencida de que este 2024 que empieza nos dará fuerza. No nos rendiremos nunca. Lucharemos por la lengua y por la cultura».



La política no dudó en calificar al PP y Vox como «una amenaza para la lengua catalana, pero también para la cultura y la Justicia social. Los primeros movimientos que hemos visto del Govern Balear los marca Vox. Sentimos esa amenaza al catalán y por eso estamos hoy aquí para reivindicar que no queremos una segregación escolar, como impone Vox». La consellera reiteró que potenciar la lengua catalana, tanto en Balears como en Catalunya, «es reforzar las oportunidades de todos».

Preguntada sobre la Ley de la amnistía y la posibilidad de que el presidente Pedro Sánchez incumpla lo prometido, se mostró tajante: «Nosotros no seremos responsables de los incumplimientos del PSOE. Estamos impulsando medidas para mejorar la vida ciudadana. Y sobre todo para encarrilar el conflicto político planteado en Catalunya. Estaremos muy vigilantes con la aplicación de la ley de la Amnistía».

También abordó la polémica por un posible referéndum sobre la independencia de Catalunya: «No hay que olvidar que es nuestro objetivo. En Canadá o Escocia fue posible, y eso que su Constitución no lo preveía. Allí el referéndum con pactos políticos fue posible. En Catalunya el 80% de los ciudadanos está a favor de dirimir el conflicto con un referéndum de autodeterminación. Sería un referéndum pactado con el Gobierno del Estado. No hay fecha sobre la mesa, pero sí un objetivo claro».

Interrogada sobre si Sánchez permitiría ese referéndum, apuntó que «Nosotros siempre explicamos que en su momento no eran factibles los indultos, la eliminación de los delitos de sedición, aún menos la ley de Amnistía. Por tanto, todos los que con la boca pequeña en ese momento decían que no era posible, ahora ya empiezan a ver que, efectivamente, puede ser posible. La agenda política evoluciona».

Por último, se mostró esperanzada en que la manifestación que se iba a celebrar por la tarde «sea un clamor contra la extrema derecha y contra la derecha, y contra las medidas que minorizan el catalán. Es evidente que el Govern de la Generalitat tiene un planteamiento completamente opuesto al del Govern Balear con el catalán».