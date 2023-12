La Xarxa Educativa per la Llengua ha pedido al Govern que retire el Plan para la libre elección de lengua en las etapas educativas y que destine los 20 millones de euros presupuestados a necesidades «reales» de los centros educativos. En un comunicado este jueves, la Obra Cultural Balear (OCB) ha trasladado el mensaje de la Xarxa Educativa per la Llengua -que integra un conjunto de entidades educativas, asociaciones y sindicatos- sobre su posicionamiento en relación a lo que se refieren como 'Plan Vera'.

Asimismo, han manifestado que rechazan dicho plan firmado por PP y Vox y han reprochado que ha sido «acordado de espaldas a la comunidad educativa y perpetrado de la mano de grupos ajenos o poco representativos del mundo educativo, caracterizados por su animadversión a la lengua y cultura». En esta línea, han lamentado que se opte por una modificación del modelo lingüístico educativo vigente en los últimos 25 años, denominado de 'conjunción lingüística'.

Así, la Xarxa Educativa ha remarcado que este modelo «no es de inmersión lingüística, como erróneamente se ha dicho en alguna ocasión». Las entidades educativas han insistido en que «no se ha contado con el consenso de una mayoría política y social amplia» y que «se ha cedido a las obsesiones contra la lengua propia de una minoría política, que con sus políticas de odio supone una amenaza seria para la convivencia».

🔴 Una presidenta venuda i presonera de l’extrema dreta antimallorquina.

🚫 20 milions d’euros contra l’escola, contra la llengua, contra la convivència, contra la majoria social.

⚠️ Una capitulació ignominiosa a canvi d’una poltrona. pic.twitter.com/1sr4FoblY0 — Obra Cultural Balear (@ocbcat) December 21, 2023

Por otra parte, han señalado que el 'Plan Vera' resulta «imposible de conciliar con el principio de no segregación de los alumnos por razones de lengua» y que, por esta razón, consideran que «atenta contra la cohesión social y abre la puerta a la fractura y división de la sociedad en dos comunidades lingüísticas diferenciadas». Igualmente, han hecho hincapié en que todos los datos indican que «sólo si el alumno ha sido escolarizado con el modelo lingüístico educativo vigente, al acabar el periodo de escolarización obligatoria puede lograr un dominio total y equivalente de las dos lenguas oficiales».

Por ello, creen que aumentar la presencia del castellano y reducir la de la lengua catalana «impide el logro de este objetivo esencial y perjudica el alumnado que no tiene el catalán como lengua inicial», puesto que limita su inserción en el mundo social y laboral en condiciones de igualdad, han explicado. Desde la Xarxa Educativa per la Llengua están convencidos de que el 'Plan Vera' abre la puerta de la «conflictividad» en los centros educativos en caso de discrepancia entre las familias, los claustros de profesorado y las direcciones de los centros sobre la conveniencia o no de modificar sus proyectos lingüísticos para acogerse voluntariamente al Plan.

En relación con la partida asignada en los Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el primer trimestre de 2024, de 20 millones de euros, han manifestado su contrariedad y han indicado que supondrá un total de 60 millones para el curso escolar completo. Según la Xarxa Educativa per la Llengua, esto se traduce en destinar recursos a «satisfacer los caprichos ideológicos de la extrema derecha en lugar de destinarlos a necesidades más perentorias, históricamente desatendidas». Así, han mencionado como necesidades la mejora y el mantenimiento de las infraestructuras, la eliminación de barracones, las equipaciones y la climatización de las aulas, el incremento de las plantillas docentes, la bajada de ratios, la mejora de la inclusión educativa y las becas, entre otras.