Justifica el Govern la retirada de las subvenciones directas a UGT, CCOO, CAEB y PIMEM, 400.000 euros en total, en que en el acuerdo de 110 puntos firmado con Vox ya marca la supresión de todas las ayudas nominativas a entidades. No es esa la realidad, porque en los presupuestos hay partidas directas que suman 35 millones de euros a entidades, fundaciones, patronatos y consorcios diversos, una buena cantidad. Mejor no mencionar aquí los nombres, no sea que los de Santiago Abascal tomen ideas.

La de Vox ha sido una operación quirúrgica de fino bisturí para dejar sin ayudas directas a los sindicatos y, para que se notara menos, de paso se han cargado las ayudas a las entidades empresariales. No se preocupen que Catalina Cirer ya ha dejado claro que su departamento ayudará a las empresas con sus planes de Igualdad. De los sindicatos no dijo nada en concreto, al menos ayer, aunque el Govern insiste que ya lo arreglarán sin precisar cómo. Entre que ya os arreglaremos lo de las ayudas a las empresas y a los sindicatos, que el impuesto de patrimonio no aplica hasta 2025 y que los 20 millones para el plan piloto de elección de lengua ya veremos cómo acaba, estos presupuestos van a tener más ‘power points’ que los de Francina Armengol, por usar la terminología del vicepresident, Antoni Costa, para referirse a proyectos fantasmas incluidos en las cuentas un año tras otro porque nunca se ejecutaban. El mensaje es que parte de los presupuestos que hoy se aprueban no se ejecutarán. Habrá que esperar a fin de año para hacer cuentas y hacerle las cuentas al Govern. Eso, si llega, claro.