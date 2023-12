El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado este miércoles que, en la tramitación parlamentaria de los presupuestos de 2024, el Ejecutivo no se ha desviado "ni un milímetro" del programa del PP ni del acuerdo de 110 puntos firmado con Vox para la investidura. "Les diré otra cosa, he buscado en el programa del PSOE y no he encontrado por ningún lado la Ley de Amnistía. Confunden mentir a los ciudadanos y cumplir la palabra dada, que es lo que hacemos nosotros hoy", ha dicho Costa a los diputados del PSIB durante el debate de enmiendas a la totalidad al presupuesto de su Conselleria, en el pleno del Parlament.

Costa se ha congratulado de que el presupuesto "del cambio" será una realidad y que la izquierda "estaría satisfecha si no hubiera presupuesto". Mientras, cuando declaraba que no se han desviado del acuerdo original con Vox, el portavoz socialista, Iago Negueruela, repetía en voz alta desde su escaño la palabra "claudicación". ¿Han visto ustedes que alguna de las enmiendas que se han aceptado de Vox no estén incluidas en el programa de gobierno del Partido Popular o en sus acuerdos con Vox?", ha replicado el conseller. El titular de Hacienda también ha negado que las enmiendas de Vox supongan un descuadre presupuestario --que el PSIB cifra en 150 millones de euros-- porque cada enmienda recoge una partida de alta y otra de baja, estableciendo el origen y destino del dinero dentro del proyecto. "No tendrán presupuesto, sino un desastre presupuestario", le ha advertido la diputada socialista Pilar Costa, que ha añadido que el 'popular' es "el mejor conseller de Hacienda para la ultraderecha: no han negociado nada y llegan al pleno con el agua al cuello". La diputada ha añadido que "quien manda en esta plaza es Vox y la señora Idoia Ribas", enfatizando que fue la portavoz de Vox, y no "nadie del Govern", quien "explicó el presupuesto" el pasado lunes al anunciar el acuerdo. "Clara muestra de que se avergüenzan", ha dicho la representante del PSIB. Ley omnibús Antoni Costa ha anunciado que el Govern prepara una «ley omnibús» para promover la simplificación administrativa y creará además una Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones. Costa ha intervenido en el debate de las cuentas de su Conselleria, en la segunda jornada del debate de los presupuestos de la comunidad para 2024 en el Parlament, y ha explicado que el Govern constituirá el mes que viene una comisión de simplificación administrativa, que incluirá a todas las conselleries, con el objetivo de aprobar esa ley «omnibús» en el primer semestre de 2024. La nueva norma cumplirá el objetivo de «una triple simplificación»: la de todos los trámites del Govern, la simplificación de la normativa y la digitalización de la administración, ha detallado Costa, que ha indicado que para hacerlo posible se destinarán 5 millones del factor de insularidad. Esta iniciativa estará ligada a la creación de la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones que comportará una reorganización del organigrama de la Conselleria, ha añadido. «Lo que queremos con este nuevo ente será el principal instrumento de transformación de las necesidades digitales en la nueva legislatura y coordinará y ejecutará las políticas de ciberseguridad», ha concretado. El vicepresidente ha defendido que uno de los puntales de la conselleria que dirige es la simplificación administrativa, «uno de los objetivos de la legislatura» y ha reprochado a la oposición que el martes tumbaran la creación de un Instituto de Innovación, Investigación y Transferencia de Baleares, al votar en contra, y al que también se opuso Vox en la primera jornada del debate. Por su parte, la diputada socialista Pilar Costa ha acusado al vicepresidente de estar dejando perder 26 millones de euros de fondos europeos y ha cuestionado que con las enmiendas aprobadas solo en la primera jornada «ya se ha descuadrado el presupuesto en 150 millones», y si se aprueban todas las previstas, el descuadre alcanzará 550 millones. «Le quedará un presupuesto que es una chapuza», ha afirmado, sobre el acuerdo entre el PP y Vox. «Sólo les faltó decir que el PP solo se arrodilla ante Vox. Entre Vox, el PP y Dios anda el juego, estamos salvados», ha ironizado sobre el debate del primer día. Por su parte, la diputada de MÉS per Menorca Joana Gomila ha expresado su oposición a la creación de la Oficina de Garantía de Derechos Lingüísticos por 750.000 euros para «perseguir el catalán» y otra Oficina de Víctimas de Okupación. La diputada menorquina ha reprochado al Govern que «Vox ha conseguido en 5 meses lo que les prometieron para 4 años». El vicepresidente Costa ha defendido el acuerdo de los presupuestos: «Sin movernos ni un milímetro del programa del PP y del acuerdo de 110 puntos que acordamos con Vox». Ha defendido medidas acordadas como la eliminación el impuesto de patrimonio a partir de 2025 en estas islas. El presupuesto de Economía es de 89,9 millones, al que se añaden 3,5 millones del Ibestat y 18,8 de la ATIB. Costa ha respondido sobre los fondos europeos que el Govern está acelerando al máximo su ejecución, tras haberse encontrado con que 1 de cada 3 euros «no estaban ni movilizados, con 344 millones al aire». «Todo se ha centralizado en una sola dirección general y hemos reclamado que se flexibilicen los trámites y los plazos», ha recordado. «No queremos perder ni un solo euro ni de fondos europeos ni del factor de insularidad», ha añadido. «Lo único que espero es que haga mucho mejor el casting de lo que hizo en la gerencia del Ibetec», ha dicho la socialista sobre el directivo cesado tras ser procesado por agresión sexual y agredir a un policía. Costa ha defendido la solidez de los presupuestos, ha negado que estén descuadrados y ha explicado sobre las enmiendas que para cada partida de alta hay una partida de baja. La segunda jornada del debate de los presupuestos de la comunidad para 2024 ha comenzado este miércoles con el debate de las enmiendas y el presupuesto de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, después de que en la primera jornada se aprobaran 74 enmiendas de las 369 que se debatieron y las cuentas de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, y Educación y Universidades. El debate de este miércoles incluye también los presupuestos de las conselleries De la Mar y el Ciclo del Agua, Familia y Asuntos Sociales; Salud y Empresa, Ocupación y Energía.