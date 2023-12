El Pleno de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible ha acordado una reprogramación de los proyectos financiados con el ITS con dos objetivos en mente: la primera, «que no sean ideas, sino proyectos», y, en segundo lugar, que puedan ser proyectos plurianuales, ya que «no tiene ningún sentido comprometer cantidades concretas para 2023 y que a día de hoy todavía no se hayan ejecutado». Se trata de 74 millones de euros no ejecutados, remanente que se sumará a los 136 millones de euros previstos para el año que viene.

Así lo ha expresado el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, en declaraciones a los medios al término del encuentro. Ejemplos de proyectos no ejecutados pese a estar presupuestados para este año que termina, ha expuesto Bauzà, son el Tren de Llevant (30 millones de euros) o la Facultad de Ciencias (13 millones de euros). El Govern, ha subrayado el conseller, «asume ambos proyectos» aunque «no tiene sentido imputar todas las cantidades a un mismo ejercicio». De esta manera, se prevé iniciar los primeros estudios y preparativos de cara a estas dos actuaciones, que se irán desarrollando a lo largo de los próximos años. En ningún caso, ha remarcado, se retiran las aportaciones consignadas para estos y otros proyectos, sino que se cambian su periodización para hacerla plurianual. El periodo para presentar los proyectos en esta convocatoria extraordinaria de 2023 será del 15 de febrero al 15 de marzo de 2024. En ese sentido, se ha explicado que muchos de los proyectos presentados no contaban con un armazón estructural suficiente o que estaban en fases muy preliminares, hecho que justifica que se replanteen de manera plurianual, sin que eso implique renunciar a ellos. Asimismo, la Comisión debe volver a reunirse en los primeros meses de 2024 para establecer el plan de ese año. Por otro lado, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha añadido que de cara a los presupuestos de 2024 hay una preasignación por áreas del ITS y ha recordado que se cuenta con partidas destacadas como 40 millones de euros destinados al ciclo del agua, 26 millones de euros a temas de turismo, 28 millones a leyes de capitalidad o 25 millones destinados a agricultura y medio natural. Costa ha señalado además que el ITS es un fondo finalista, lo que significa que si la recaudación en 2023 fuera superior a los 136 millones de euros, «cosa perfectamente posible», estos fondos «se incorporarían a los fondos de la ecotasa y se asignarían a los proyectos correspondientes». Bauzá ha añadido que algunos miembros de la Comisión han solicitado que se realice una votación «proyecto por proyecto», propuesta que desde el Govern «estamos dispuestos a estudiar».