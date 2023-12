Los Presupuestos para 2024 quedan en un limbo jurídico: vuelven los de Armengol

La oposición y Vox han provocado este jueves la caída de los presupuestos de varias conselleries lo que, implica que, en estos momentos el Govern está técnicamente sin presupuesto y tendría que prorrogar el de Francina Armengol. A la espera de lo que pase la semana que viene en el pleno del Parlament, la oposición y Vox han tumbado esta mañana las cuentas de las Consellerias de Educació, Economia y Empresa, además de las de IB3, IB Dona, el Institut de la Joventut, el Institut d'Estudis Baleàrics y la Fundación Acción Exterior.

Las cuentas de todas estas secciones han caído en una nueva caótica jornada de votaciones en la Comissió d'Hisenda. Vox se ha abstenido, lo que ha provocado un nuevo empate entre PP y oposición. Como consecuencia del triple empate, la propuesta de presupuesto de estos departamento ha quedado tumbada. Los letrados han advertido de que la caída de una sección provoca la caída completa de los Presupuestos por lo que, a la espera del pleno, en estos momentos el Govern está sin presupuestos y debería prorrogarán las cuentas del pacto.

La tramitación de los Presupuestos del Govern para el año que viene acaba en caos y descuadre completo de las cuentas. La Comissió d'Hisenda ha finalizado este jueves sus trabajos y el resultado es un dictamen con unas cuentas inaplicables. Buena parte del articulado de la ley se ha caído del texto, lo que provoca enormes incoherencias, y ningún partido se atreve a detallar cómo queda, por ejemplo, el dinero de la ecotasa. A los problemas que se han vivido estos días se ha sumado este nuevo órdago de Vox en la sesión de este jueves con la caída de las cuentas enteras de varios departamentos que indirectamente hace que reviva el presupuesto de la izquierda.

El PP tiene aún la opción de recuperar el presupuesto, que ha saltado por los aires en la sesión de esta mañana. Los 'populares' mantienen un voto particular para volver a incorporar todas estas secciones en las cuentas, pero necesitarán la aprobación del diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, o de los diputados de Vox, algo que ahora mismo no está asegurado por ninguna de las dos partes.

La oposición ha pedido a los letrados que el dictamen que llegará el martes al pleno no incluya los presupuestos de todos estos departamentos que han caído y ha avisado de que el caos de estos días no se había vivido nunca antes en el Parlament. El Parlament admite que la situación es insólita y alerta de que en la votación del pleno, la semana que viene, no puede decaer ninguna sección porque también caerían los presupuestos y sería necesario prorrogarlos.