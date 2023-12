Después de siete años, el Consell de Mallorca volverá a celebrar oficialmente la Diada de la Isla el 12 de septiembre, como se venía haciendo desde que Maria Antònia Munar instaurase esta fecha en 1997. El gobierno del PP y Vox han aprobado el cambio este jueves en el pleno, con el rechazo de la oposición, porque el PSIB, Més y el PI defienden mantener el 31 de diciembre, que los tres partidos, junto al desaparecido Podemos, impulsaron en 2016. Esta era la fecha que se venía celebrando antes y después del fin de la dictadura franquista.

«Cumplimos con nuestra palabra antes de acabar el año, recuperando el 12 de septiembre, que representa la jura del rey Jaume II de la Carta de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca en 1276. En ese momento se dio un salto cualitativo, con mayores libertades y derechos, que incluso daba protección a minorías como la judía y algunos musulmanes», según ha dicho el conseller insular de Presidència, Antoni Fuster. El ‘popular’ ha defendido que esta fecha evita rememorar un conflicto bélico, como fue la conquista de Palma por parte Jaume I y, además, ha dicho que representa mejor a Mallorca porque el 31 de diciembre «solo se celebra» en Ciutat.

Fuster ha loado que Més, y antes el PSM, siempre haya defendido la misma fecha porque «tienen valores y no engañan», pero les ha lanzado un dardo al decir que la manifestación del 31 de diciembre «la habéis convertido en una reunión de pesemeros; no habéis dejado espacio ni al PSIB». Asimismo, ha recordado que el PP «siempre ha defendido» el 12 de septiembre y que apuestan por una Diada «que represente a todos, al margen de lo que votemos».

El portavoz de Més, Jaume Alzamora, que es profesor licenciado en Geografía e Historia, ha denunciado la «falta de rigor científico» y ha tildado el proceso de cambio de «chapuza» porque los tres historiadores que han avalado la modificación «simplemente han escrito tres artículos de opinión, dos de los cuales en castellano; ya me dirán qué manera esa de defender la identidad mallorquina». De hecho, uno de los autores, Roman Piña, participó y avaló la celebración del 12 de septiembre en 1997.

«Abren polémicas estériles, resucitan a Mular y falsean la Historia», ha criticado Alzamora, que ha reiterado que el 31 de diciembre es la fecha más importante de Mallorca porque es el origen de la actual sociedad mallorquina. Sobre el argumento del PP de que solo se estuviera celebrando en Palma, con motivo de la Festa de L’Estandart, ha recordado que hasta los Decretos de Nueva Planta hacia 1715 se organizaba en toda la Isla.

El conseller electo de Vox David Gil ha recordado una cita del político del PSIB Damià Pons de 1997, cuando dijo que la instauración del 12 de septiembre contó con un «consenso enormemente mayoritario» y la «gran virtud de sumar a todo el arco político de esta institución». También ha rememorado que el socialista dijo que esperaba que la polémica sobre la fecha de la Diada no volviera a debatirse. El actual representante del PSIB, Javier de Juan, ha respondido que su partido cambia, como lo hace la sociedad, y que en ese momento se apostó por ese consenso.

El doctor en Història Medieval por la Universitat de les Illes Balears (UIB), Gabriel Ensenyat, ha participado en el debate considerando una «anomalía» que el gobierno insular no haya consultado el cambio con la universidad. «Ignasi Alomar y Antoni Quintana son autores de los dos trabajos de referencia sobre esta cuestión y tampoco han sido consultados», ha añadido, y ha defendido que ningún otro pueblo tiene una fecha de fundación tan señalada como Mallorca.

«Estamos aquí por la conquista de Jaume I, es así, es la Historia, aunque escucharlo no guste a cierta gente. De lo contrario, seríamos otros, o no seríamos», ha afirmado el profesor, que no entiende que se celebre una Diada «sustitutoria», puesto que sí que ve bien «rememorar cualquier episodio que dignifique nuestra historia, pero que no suplante la Diada del 31 de diciembre». Ensenyat, que ha hablado en nombre de la Obra Cultural Balears, ha citado al primer historiador del Regne de Mallorca, Joan Binimelis, cuando dejó escrito que «el día más festivo de este reino es la fiesta de nuestra majestad».

Por su parte, el representante de la Assemblea Sobiranista de Mallorca, Josep Antoni Palou, ha calificado la nueva Diada de «postiza» y ha reivindicado que el 31 «es la fecha fundacional de nuestro pueblo, basta ver la vidrieras de esta sala, que representan la toma de Palma». «Hablamos mallorquín y tenemos linajes como Galmés o Roca (en referencia al presidente y la vicepresidenta del Consell) porque Jaume I conquistó Mallorca», ha comentado.