El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado este lunes las palabras del presidente de Vox, Santiago Abascal, asegurando que «habrá un momento dado» en el que el pueblo querrá «colgar de los pies» a Pedro Sánchez, y le ha acusado de hacer un «gran juego» a la estrategia del jefe del Ejecutivo de «dividir» España a través de «un muro». En concreto, Abascal aseguró este domingo en el diario argentino 'Clarín' que «habrá un momento» en el que el pueblo querrá «colgar de los pies» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pues, a su juicio, es una persona que ha «vendido» su principios y «puede hacer cualquier cosa» para mantenerse en el poder, incluso «pisar las leyes» o «poner en riesgo la unidad nacional».

Al ser preguntado en una entrevista en Telecinco si condena esas palabras, como le está pidiendo el Ejecutivo, el líder del PP ha expresado su condenada y ha señalado que su partido las condenó «inmediatamente después de haberlas conocido». A renglón seguido, el jefe de la oposición ha afirmado que esas manifestaciones del líder de Vox «van en la misma línea que el presidente Sánchez de construir un muro en España, un muro de las dos Españas».

«Por tanto no solamente son condenables, sino que no tenemos nada que ver con este tipo de pronunciamientos, los lamentamos profundamente. Y creo que es un gran juego a la estrategia de Sánchez y del PSOE de dividir España a través de un muro construido desde el Gobierno y parece ser que también interesado en seguir construyendo desde Vox», ha resaltado. Tras asegurar que se trata de unas palabras «lamentables» que no merecen «mayor consideración que su condena», Feijóo ha indicado que insistido en que ésta «es la estrategia diseñada por el PSOE y por el señor Sánchez que parece ser le viene bien al señor Abascal».

El Gobierno pide a Feijoo que rompa con Vox

El Gobierno ha expresado este lunes su «rechazo total» a las palabras del líder de Vox, asegurando que el presidente del PP debe «condenar claramente» las declaraciones y «romper todos los pactos» que mantiene con Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas. «Es un discurso de odio que incita a la violencia y emplazo al PP a que condene claramente unas palabras que ningún líder europeo se atrevería a secundar y rompa todos los pactos en los cientos de ayuntamientos y comunidades autónomas. Con un líder así uno no puede ir a ningún sitio», ha afirmado el responsable de Exteriores a su llegada a la reunión de ministros del ramo en Bruselas.

Albares ha indicado que se trata de «lenguaje violento y discurso de odio» que debe quedar fuera del debate político y que retrotrae a «décadas oscuras» en la historia de España. «Dice poco también del PP y de Feijoo que está coaligado en tantos gobiernos y tiene a Vox como socio preferente», ha insistido. En la misma línea, también desde la capital comunitaria, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha tachado de «intolerables» e «inaceptables» las declaraciones de Abascal, indicando que son «una manifestación de odio político» que no se ha visto en España «desde 1938». «Estoy en la vida pública desde hace bastantes años y nunca he contemplado unas declaraciones de ese carácter. Me parece absolutamente intolerable e inaceptable desde el punto de vista democrático», ha incidido desde Bruselas donde participa en el Consejo de Pesca.

Asimismo, ha recordado que si el PP hubiese reunido la mayoría suficiente, «esta persona estaba destinada a ser vicepresidente del Gobierno: »¿Piensan ustedes que esa es la España que queremos la mayoría de los españoles? Yo creo que no. La mayoría de los españoles queremos una España de tolerancia y de respeto con las ideas políticas de cada uno». Planas ha pedido igualmente que los 'populares' rechacen abiertamente estas declaraciones, ya que considera insuficiente que se hayan desmarcado, ahondando en que Vox «es un socio del PP» y juntos gobiernan cinco comunidades autónomas, cinco diputaciones y 135 ayuntamientos.