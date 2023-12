La Conselleria d'Energia no solicita los 12 millones de euros para autoconsumos porque el plazo «es flexible»

Finalmente, la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energiano ha solicitado este jueves los 12 millones de euros de fondos europeos para autoconsumos eléctricos al considerar que el plazo para hacerlo, que finalizaba ayer, «es flexible y puede ser modificado».

Como se recordará, el Govern y otros once gobiernos autonómicos del PP no han solicitado estos fondos europeos (520 millones de euros para todo el Estado) porque exigen una simplificación administrativa en su tramitación para así hacerla más efectiva entre particulares y empresas.

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE, dirigido por el mallorquín Joan Groizard y dependiente del Ministerio de transición Ecológica) es el organismo que gestiona estos fondos y fijó inicialmente el 15 de noviembre como plazo límite para solicitar estas ayudas. Ante la respuesta de estas doce comunidades autónomas, el IDAE amplió el plazo hasta el 7 de diciembre (este jueves), recordando que la complejidad de la tramitación es similar a la de otras convocatorias y que regiones no gobernadas por el PP y dos que sí lo están, Cantabria y la Comunitat Valenciana, han solicitado las ayudas sin mayores problemas.

El conseller d’Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, al igual que los otros once departamentos homólogos, insisten en que «no rechazamos el dinero en absoluto. Nuestro compromiso con el fomento del uso de energías renovables y el autoconsumo es firme, pero no de cualquier manera. Lo que reclamamos es un cambio importante en el proceso de tramitación para que estas ayudas puedan llegar a sus destinatarios de forma eficiente y rápida. El diseño y la carga documental del programa actual hace inviable la gestión de estos fondos».

El IDAE estableció el plazo definitivo en el 7 de diciembre porque el programa se cierra el 31 de este mismo mes y no ve viable que, con posterioridad a la primera fecha, sea posible hacer llegar los fondos a las comunidades que los han solicitado.

Según cálculos del IDAE, la postura de las doce comunidades autónomas gobernadas por el PP podría entenderse como una renuncia y eso supondría la pérdida de 300 de los 520 millones de euros de los que dispone el organismo estatal para autoconsumos eléctricos en esta convocatoria.

El IDAE añade que las comunidades pueden, por su cuenta, adaptar y simplificar los procedimientos. Sin embargo, según el director general de Transició Energètica, Diego Viu, estas ayudas «tienen unas bases ineficaces, tediosas e inalcanzables. Estos programas ahogan en un mar de burocracia a ciudadanos y empresas, lo que impide que el dinero llegue a sus destinatarios».