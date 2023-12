El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha evitado criticar al president del Parlament, Gabriel Le Senne, por su ausentarse del acto oficial de celebración de la Constitución para acudir a una concentracion contra Pedro Sánchez «porque el Govern no le dirá al Parlament lo que tiene que hacer», pero al mismo tiempo ha cargado contra Francina Armengol por las críticas que hizo al Govern de Marga Prohens en una entrevista concedida a la Ser como presidenta del Congreso.

Costa ha considerado que Armengol hizo una crítica «política», algo que no hizo Le Senne. "Armengol sí que ha hecho manifestaciones de cariz político en relación al Govern«, ha dicho, cosa que en su opinión, no tiene nada que ver con acudir a una concentración. »No valoro la gravedad o no de lo que hizo Le Senne, pero Armengol se ha referido en concreto al Govern en sus críticas", ha insistido.

En su entrevista realizada en el Congreso por un grupo de niños con motivo del Día de la Constitución, Armengol definó al nuevo Govern como «un gobierno de desbarajuste», que batalla en cuestiones que deberían estar cerradas, como es el caso de la lengua, el cierre de la Oficina Anticorrupción, la pérdida de inversiones como el tranvía de Palma o derechos en el reconocimiento de la Igualdad o Memoria democrática.

También se refirió a la polemica contratación que hizo el vicepresident Antoni Costa a un amigo suyo para un cargo público pese a a estar acusado de agresión sexual. Armengol lamentó cómo «se ha despreciado a la víctima desde el Ejecutivo y roto con los valores como sociedad», algo que consideró «una decepción».

Costa ha contestado este jueves a las palabras de Armengol. "Pensaba que el cargo de presidenta es institucional pero vemos con preocupación que no actúa con la prudencia que requiere su cargo", ha señalado. Costa ha acusado a la presidenta del Congresos de hacer «discursos politizados» y ha mostrado su «estupefacción» por sus posiciones contrarias a Baleares. «Son manifestaciones más propias del PSIB y se las tendría que ahorrar porque parece más la secretaria general del PSIB que la presidenta del Congreso», ha añadido.

Sobre la ausencia de Le Senne ha incidido en que lo que decida Vox "es una decisión de Vox en la que no entra el Govern« y ha precisado que el Govern está totalmente al lado de la Constitución »y nos sentimos cómodos". Ha recordado que el Ejecutivo estuvo en la celebración de la Carta Magna y ha defendido la separación de poderes para no juzgar los actos de Le Senne.