El PSIB ha acusado al pacte de PP y Vox en el Consell de Mallorca de haber aprobado inicialmente un presupuesto para 2024 que está «descuadrado» porque prevé más ingresos de los que tendrá, por lo que este lunes los socialistas han registrado una petición formal para que reformulen las cuentas. «El presupuesto es ilegal porque incumple la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, que obliga a presentar cuentas sin déficit», según ha dicho la portavoz del PSIB en el Consell, Catalina Cladera, que ha calificado esta situación de «chapuza».

La consellera insular d'Hisenda, Pilar Bonet, ha admitido a este diario que las cuentas tienen un déficit de 6 millones de euros porque cuando las hicieron el Govern todavía no había cerrado las suyas y se hizo una estimación algo superior a la que finalmente se transferirá al Consell. Sin embargo, Bonet recuerda que el presupuesto insular no preveía ningún ingreso del Estado porque entonces todavía no se había formado el nuevo gobierno. Por ello, ahora que ya se ha investido el ejecutivo central de Pedro Sánchez, esperan conseguir la ayuda necesaria para cubrir este déficit y, además, Bonet ha dicho que el Govern balear también trabaja para que así sea.

Bonet también ha descartado que el Consell se endeude para solventar esta situación y tampoco aplicarán recortes en sus departamentos. Sin embargo, esta situación provocará que, de momento, se inmovilicen algunas partidas. Al menos hasta que este dinero esté cubierto. Por su parte, y en base a los datos de los que disponen, la petición del PSIB estima el déficit en 8,5 millones de euros, aunque la consellera insular ha señalado a este diario que es de 6 porque han recibido más ingresos del Govern.

«El presidente del Consell, Llorenç Galmés, demuestra un gran desconocimiento del funcionamiento de la institución, como ya demostró con el caso de incompatibilidad de la exconsellera del PP Raquel Sánchez y en la negociación con la concesionaria de residuos, Tirme, que nos ha costado 43 millones de euros a todos los mallorquines para dejar la tarifa de incineración igual que estaba la pasada legislatura», según ha criticado Catalina Cladera.

El portavoz de Més en el Consell, Jaume Alzamora, ha considerado, por su parte, que esta situación es una «irresponsabilidad» fruto de la «incapacidad» de Galmés como gestor. «Ha priorizado la propaganda en vez de la gestión responsable; en pocos meses esta poca solvencia tendrá consecuencias en las cuentas y, por tanto, repercutirá en el uso adecuado de los intereses públicos», según augura Alzamora.