La OCB muestra músculo en un acto a favor del catalán

«En el argot de la administración educativa se habla de Calvià como un territorio comanche, pero llevo casi 30 años trabajando aquí porque los alumnos de mi centro también tienen derecho a aprender la lengua de la tierra donde han nacido». Así de convencida se expresó este jueves la directora del CEIP Ses Rotes Velles de Santa Ponça, Joana Maria Mas, que participó en el acto que la Obra Cultural Balear (OCB) organizó en el teatro de Sa Societat bajo el lema ‘Mallorca diu sí al català’. Más de 200 personas, entre ellas personalidades políticas del PSIB y Més, acudieron a un acto reivindicativo para rechazar que el PP y Vox estén «atentando» contra esta lengua.

«Cuando empecé, las familias valoraban mucho que sus hijos aprendieran catalán, y en un porcentaje muy alto acabaron siendo universitarios, pero ahora la cosa ha cambiado; en el municipio se puede vivir solo sabiendo inglés, pero no catalán: se está intentando convencer a la gente de que imponemos una lengua, pero lo que queremos es que tengan derecho a poder usarla», señaló la maestra, advirtiendo que la pérdida de cohesión social que antes generaba este idioma ahora se traduce en que «alumnos de diferentes nacionalidades queden para pegarse al salir de clase». «La lengua ayuda a sentirse parte de un colectivo, y muchos carecen de esto», apuntó.

El conocido médico y exdecano de la Facultad de Medicina de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Miquel Roca, que vive desde hace mucho en Portals Nous, rechazó que se diga que el campus sea un «nido catalanista» y recordó que la lengua está en peligro de desaparición. «Es mentira que los sanitarios se vayan por tener que aprenderla, lo he preguntado en todos los hospitales y jamás he encontrado a ninguna persona que me diga eso. Si alguno ha dejado de venir a trabajar por esto, igual no sería bueno para atender en Mallorca», afirmó el prestigioso doctor.

El historiador local Manel Suárez, profesor de catalán jubilado, recordó que Sa Societat fue construido por hombres y mujeres del pueblo, que Falange la incautó y que el ayuntamiento todavía «no nos la ha devuelto», aunque «seamos los propietarios». «En 1981, siendo regidor de Cultura por el PSIB, llevé al pleno la normativa de normalización lingüística, y en el primer párrafo se señalaba que era la lengua propia. Entonces, los regidores de la derecha y la extrema derecha, se marcharon. Con Delgado y Onieva no se tocó nada, pero ahora ha entrado el color gris en el ayuntamiento», lamentó Suárez, refiriéndose a Vox y al PP por permitirlo.

«Confunden Catalunya con el catalán, y no dudan en usarlo para sacar rédito electoral y personal», criticó. «Eduqué a los que ahora son regidores de estos dos partidos, ¿tendrían la cara de decirme que les adoctriné? Seguramente sí, pero mentirían, y lo saben», afirmó tajante. Denunció que el gobierno municipal «atente contra la cultura» al haber comunicado a los directores de los centros que no podrían celebrar Sant Antoni porque la leña es demasiado cara, aunque luego, tras la polémica, rectificaron argumentando que no les habían entendido. «Claro, ningún director les entendió», añadió con ironía. «¿Qué buscan? En parte, creo que persiguen el catalán por ignorancia y mala leche, pero como la lengua nos define como pueblo, diría que quieren destruirnos», afirmó, y aprovechó para censurar el «espectáculo lamentable» ocurrido este jueves en el pleno de Cort protagonizado el regidor de Mobilitat del PP Antonio Deudero.