Un nuevo carril reducirá las retenciones en la autopista a la altura de Can Pastilla

El Consell de Mallorca está construyendo un nuevo carril con el que espera reducir las retenciones que se producen cada día en la autopista del aeropuerto a la altura de Can Pastilla y en dirección Santanyí. La vía, que estará terminada en enero, pretende facilitar las incorporaciones a la Ma-19 desde Son Sant Joan y hasta la salida 8, que permite llegar al núcleo costero.

Cuando hay una alta densidad de vehículos se crea el llamado 'efecto acordeón', según han explicado desde el Departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures. Las diferencias de velocidad entre los vehículos que circulan por los carriles centrales de la autopista con los que se incorporan provocan frenadas constantes y es cuando se forman retenciones. Con el nuevo carril, que se construye sobre terrenos de la zona de servidumbre de la misma autopista y sin consumir territorio, se podrá desviar gran parte del tráfico proveniente del aeropuerto hacia la salida de Can Pastilla para incorporarse a la autopista. De esta manera se minimizarán los atascos, según esperan desde la institución insular.

«La primera fase de la obra se ha iniciado ahora, finalizará antes de las fiestas de Navidad y consistirán en el movimiento de tierra y realizar la conexión entre las salidas del aeropuerto y la de Can Pastilla. Después del periodo festivo, con el fin de no afectar a la circulación y garantizar la seguridad por estos días, se pavimentará el vial y se abrirá al tráfico», según ha explicado este jueves el conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernado Rubio. También ha señalado que esta actuación «no consume territorio y que supondrá ofrecer una alternativa al tráfico de la salida del aeropuerto y evitar las retenciones a raíz de las frenadas que provocan los coches que se incorporan a la autopista». El coste total de la obra es de 327.000 euros.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que ha visitado la sobras junto a Rubio, ha criticado al anterior equipo de gobierno, como viene haciendo desde que accedió al cargo, al decir que los atascos en la autopista se deben a la «falta total de políticas en carreteras en los últimos cuatro años». También ha opinado que esto «ha retrasado muchas actuaciones necesarias», como la que ha visitado, y ha añadido que «no se trataba de hacer grandes infraestructuras, sino de hacer actuaciones puntuales para mejorar la vida de los mallorquines y miraron hacia otro lado durante toda la legislatura». «Nosotros hemos venido para arreglarlo y por eso nos hemos puesto a trabajar desde el minuto uno», ha concluido.

La pasada legislatura no se hizo ninguna gran infraestructura, la única que se hizo en tiempos del Pacte fue la ampliación de la autopista de Campos, con la unanimidad de todos los partidos, incluido Més y Podemos, que acabaron apoyando el proyecto sin estar de acuerdo. La política de carreteras de los últimos cuatro años se basó en acciones puntuales, como la construcción de nuevas rotondas, como la de Raixa o el polígono de Can Valero, así como mejoras en la red secundaria de la Isla.