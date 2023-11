«No haga un 'Rubiales' y dimita. Las disculpas son necesarias y lo ha hecho, pero hay un paso más que tiene que hacer por dignidad: dimitir. Ahora intenta parar el golpe para no salpicar a la presidenta Prohens», ha reclamado la diputada socialista, Silvia Cano, al vicepresidente del Govern, Antoni Costa, este martes en el Parlament.

La socialista ha recordado los hechos y los ha calificado de «gravísimos». «Usted decidió rescatar a un amigo suyo, compañeros de la facultad, y usted sabía que había sido expulsado de la comunidad universitaria por agredir a una mujer. Lo peor de todo es que creyó al agresor porque era su amigo, no le dio la importancia que estaba acusado de una agresión sexual y sólo ha reaccionado cuando ha trascendido». La diputada socialista ha insistido en que «se ha dado más credibilidad al agresor que a la víctima» y ha preguntado si la presidenta del Govern, Marga Prohens, lo conocía.

La respuesta de Costa

Costa la he respondido que «confié en él y en su palabra, y respeté la presunción de inocencia». En este punto, ha reiterado que pensaba que el caso se terminaría archivando, pero ha reconocido que, cuando vio el auto judicial, se dio cuenta de que se había equivocado y por ello lo cesó. «Soy humano y me equivoco». En este punto ha acusado a la oposición de no reconocer los errores. «Señora Cano, yo no creo que su padre sea un corrupto pero me puedo equivocar», ha señalado, haciendo referencia a la solicitud de la cárcel para Francisco Cano por el 'caso Multimedia', que está pendiente de juicio oral.

El vicepresidente del Govern le ha contestado que no aceptará «ninguna lección sobre cómo combatir la violencia contra las mujeres». Acto seguido ha sacado a colación la ley del 'sólo sí es sí', al tiempo que ha acusado a la izquierda de intentar tapar los casos de explotación sexual de menores, por los que «nadie dimitió». «Lecciones de ustedes, ninguna», ha concluido.