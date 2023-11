El PI ha celebrado este fin de semana su conferencia política, a la que han asistido 20 formaciones municipales y Coalición Canaria y han concluido que es necesario tener «un partido autonómico fuerte que defienda los intereses reales de los baleares». «Es el momento de juntar fuerzas y conseguir marcar y poner encima la mesa una agenda balear y que esta sea escuchada. Y la única manera de hacerlo es con un partido de Baleares que sea fuerte, con representación en las instituciones de las Islas, pero también con representación en el Congreso y en el Senado», ha explicado el presidente del PI, Tolo Gili.

El líder del PI ha argumentado que «en esto los canarios son referentes», por lo que ha justificado que «colaboramos con Coalición Canaria desde hace tiempo. Su situación era la misma que la nuestra, muchos de partidos divididos, y ellos han conseguido sumar esfuerzos. A la vista está el protagonismo que han tenido en la última investidura y como pone la agenda canaria por encima de cualquier aspecto».

El partido regionalista balear ha contado en su conferencia política con la presencia del senador de Coalición Canarias Pedro San Ginés, que ha resaltado lo importante que sería para el Archipiélago balear tener un partido regionalista fuerte. «Es muy importante, más allá de cuestiones ideológicas e identitarias, lo importante que sería para Baleares tener representantes de obediencia balear y no sumisa a las directrices de Ferraz o Génova».

A su modo de ver, «solo así se podrán defender las necesidades y la calidad de vida de la gente que vive en Baleares. Gracias a la unión de muchos de partidos insularistas y municipalistas hemos conseguido que la agenda canaria esté en la agenda del Gobierno de España, tanto por el principal partido de la oposición, como por los que ahora gobiernan».

Cabe precisar que la conferencia del PI se celebro el pasado sábado en el hotel Palma Bellver. Además, de Coalición Canarias, asistieron una veintena de formaciones municipales tales como Tots per Pollença; Gent Per Sa Coma, S'Illot i Cala Millor; Seny i Sentit de Sóller; Unió Mollera Pollencina; Independents per Sa Pobla; Convergència per Santa Margalida; Futur Llubí; Sentit Comú a Campos e Independents d'Inca, etc.