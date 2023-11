Centenares de personas han participado este sábado por la tarde en la manifestación organizada por el Moviment Feminista de Mallorca por el 25-N, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que este año lleva por lema «Aturem el terrorisme más lista». Con una plaza de España repleta de gente y un tráfico que no cesaba, la marcha ha empezado más tarde de lo previsto, 18:30 horas, y ha arrancado con el sonido de la batucada.

Las protestas de este año que han acompañado el recorrido se han centrado en esta «lacra social» que es la violencia de género y en denunciar que las mujeres siguen siendo asesinadas, según ha resumido una de las portavoces, Anna Prats. El recorrido ha continuado por Avingudes hasta terminar en plaza del Tubo. Entre los gritos reivindicativos, se han podido escuchar frases como «Visca la lluita feminista!» o «¡Aquí están las feministas!», que no ha sonado muy bien para algún viandante que ha soltado, a pocos minutos de finalizar la marcha: «¡Fuera, hijos de puta!».

Una herida entre las manifestantes

A falta de conocer el número de incidencias por parte de la Policía Nacional, a pocos minutos de comenzar la marcha, una joven ha recibido el impacto de un objeto desconocido que le ha provocado una herida en la cabeza. «Estaba cruzando el paso de peatones para unirme a la marchar cuando alguien me ha lanzado un objeto. No lo he podido identificar», ha explicado a Ultima Hora mientras portaba una servilleta llena de sangre. Una ambulancia del 061 ha llegado a los pocos minutos y la ha auxiliado. No ha necesitado puntos. Esta joven, de 30 años, ha asegurado que va a denunciar lo ocurrido y ha lamentado que estas cosas ocurran en un día como hoy.