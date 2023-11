Jorge Marichal: «El reto de futuro del turismo son las personas»

Jorge Marichal (Arona, Tenerife, 1973) es empresario hotelero y presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) desde diciembre de 2019 y presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El HIerro (Ashotel) des de octubre de 2011.

¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta el turismo?

La pata social de la sostenibilidad, o sea, las personas. Me refiero al talento de los equipos y también a los residentes que conviven con el turismo. El Covid ha cambiado las prioridades de las personas, que cada vez invertimos más en nosotros mismos y en disfrutar de nuestro tiempo libre.

En tiempos en que se habla mucho de gentrificación, turismofobia y masificación, el sector parece tener más claro que nunca que urge un turismo que cuide al visitante y al residente

El turismo no tiene el buen nombre que merece y nostros mismos nos consideramos culpables de fenómenos que no son responsbailidad directa nuestra. Los culpables de la falta de vivienda, de los problemas de tráfico o de que la gente viva peor en algunas zonas turóisticas no somos nostros, sino los políticos, que han auspiciado un modelo basado en la alegalidad o sin regular el crecimiento.

Se refiere al alquiler vacacional?

Sí, entre otros

¿El nuevo reglamento del alquiler de corta duración que Europa quiere aprobar antes de final de año acabará con la oferta ilegal?

La oferta ilegal solamente se va a solucionar con la inspección y ejerciendo un control con quienes operan en el mercado, que básicamente son dos plataformas. Parece que Europa por fin atiende nuestras demandas y no es casualidad que sea durante la presidencia española del Consejo de la UE. Se impone la cordura que no es prohibir, sino limitar y regular.

Ironizaba usted en su discurso inaugural del XIX Congreso de los hoteleros españoles sobre que Next Generation es un nombre bien escogido porque a este paso los recibirán la próxima generación. ¿Qué pasa con estos fondos?

Que no llegan. El 60% de los fondos europeos se devolvían en España porque no sabían que hacer con ellos. Ahora, con los mismos gestionando, corremos el peligro de que una cantidad de fondos 5 o 6 veces superior se pierda porque caducan. Cuentan muy poco con el sector privado, no sé si por desconfianza, incapacidad o el ánimo de controlarlo todo. Y me da pena.

2023 va camino de batir récords de viajeros y pernoctaciones y las perspectivas para 2024 son buenas.

El número es importante y sirve para que un político pueda decir que el turismo va muy bien. Pero podemos tener millones de pernoctaciones y que la empresa pierda y deje de ser competitiva. No se trata del volumen, sino de crecer en competitividad para generar mayor riqueza y repartirla entre los empresarios que apuestan y reinvierten en el negocio, y entre los trabajadores

¿Por qué el Turismo no tiene un ministerio propio en España?

Me gustaría saberlo. Es un error político gravísimo no tenerlo porque el turismo es el sector más competitivo español en el mundo con una gran repercusión en el PIB y en el empleo. El político que lo cree no se arrepentirá.