Los hoteleros alertan del peligro de perder los fondos Next Generation

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos (CEHAT), Jorge Marichal, ha alertado del peligro de perder los fondos europeos Next Generation para el turismo si no se agiliza su gestión: «No están llegando y hasta este paso no los veremos en esta generación, quizá en «next generation». En España se devolvieron un 60% de los fondos europeos porque no se sabía que hacer con ellos y ahora, con una cantidad de fondos 5 o 6 veces superior, corremos el mismo peligro. Cuentan muy poco con el sector privado, no sé si por desconfianza, incapacidad o el ánimo de controlarlo todo. Y me da pena», ha señalado.

Jorge Marichal ha hecho referencia a los tres ejes de la sostenibilidad. «Hace años empezamos hablando de sostenibilidad medioambiental; después, de sostenibilidad económica, y ahora el gran reto es la sostenibilidad social». En este sentido, Marichal ha destacado que «el gran reto para el sector será la gestión de personas. Atraer y gestionar el talento es algo en lo que el sector está centrando todos sus esfuerzos y las administraciones públicas deben ayudarnos en este sentido». Además, ha añadido que «todos los sectores aparejados van a necesitar talento y es por ello que debemos centrarnos en la formación, en el sentimiento de pertenencia y en la conciliación, ya que necesitamos personas implicadas y que se sientan parte de nosotros». Bajo el lema 'De más a mejor', el XIX Congreso de Hoteleros Españoles ha arrancado en el Palau de Congressos de Palma con la primera de las dos jornadas de mesas redondas y de debate. Un congreso que, por primera vez en su historia se celebra en la capital balear. La inauguración ha corrido a cargo del presidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), Javier García Cuenca; del presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal; la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera; y del conseller Insular de Turismo, Marcial Rodríguez. Javier García Cuenca ha destacado que este congreso «es mucho más que un evento; es una celebración de la creatividad, la colaboración y el compromiso con el futuro del turismo y la hotelería. Nos reunimos aquí con un propósito común: explorar los retos y oportunidades que enfrentamos, y cómo podemos abordarlos juntos de manera innovadora y sostenible». La transformación digital y la revolución de la inteligencia artificial «nos desafían a repensar y reinventar la forma en que operamos, interactuamos y creamos experiencias para nuestros huéspedes. Estamos en el umbral de una nueva era, una era donde la tecnología no solo mejora, sino que transforma la manera en que hacemos negocios y nos conectamos con el mundo», ha afirmado García Cuenca. Por su parte, la presidenta de la FEHM ha asegurado que «el turismo sigue siendo, más que nunca, un motor de desarrollo y de prosperidad con una elevada capacidad de atraer inversión privada, pública, interna y externa. Estamos orgullosos de ser hoteleros, de ser empresarios, de invertir y de contribuir al crecimiento económico del país». En referencia a la conformación del nuevo gobierno en el país, la presidenta de la FEHM ha querido mandar un mensaje al nuevo ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y ha afirmado que este «debería fijar entre las prioridades de su cartera, consolidar la alineación, apoyar al sistema turístico y priorizar adecuadamente los desafíos a los que nos enfrentamos para mantener el liderazgo mundial y la estabilidad de un sector estratégico para la economía española». Finalmente, el conseller Insular de Turismo, Marcial Rodríguez, ha querido destacar también el papel fundamental de la formación para el sector, asegurando que «debemos de ser capaces de plantear estrategias de futuro basadas en el conocimiento, abordando todo el proceso de formación constante». Para Rodríguez, el turismo es «el motor efectivo de la economía real de este país y fundamentalmente de estas islas, y es por ello que la decisión de celebrar este congreso en Mallorca, y concretamente en Palma, es un espaldarazo para todos los actores del sector involucrados». Finalmente, el conseller Insular de Turismo ha señalado que «celebrar este congreso en noviembre y en Mallorca, contribuirá a impulsar uno de los segmentos en alza, como es el turismo MICE, "para el que estamos muy preparados, y que es importantísimo para Palma y para Mallorca, y es por eso que es un orgullo que los empresarios hoteleros estén hoy aquí". «Agradezco el compromiso que inculcáis a vuestros trabajadores por el sector, por la actividad y por la industria turística, cada vez más transversal y catalizador necesario en todos los aspectos de la vida de cualquier ciudadano», ha finalizado Marcial Rodríguez. Retos y desafíos en materia geopolítica De la mano del economista jefe de Arcano Partners, Ignacio de la Torre, y del director de negocio de Caixabank, Jaume Masana, la mesa redonda 'Diálogo Macroeconómico', moderada por el secretario general de CEHAT, Ramón Estalella, ha analizado los retos globales para la economía mundial y cómo afectarán al sector turístico. En este diálogo se han abordado cuestiones como el impacto de la geopolítica en el turismo, las tendencias macroeconómicas que afectan a la industria, los desafíos actuales y futuros que enfrenta el sector turístico y las posibles estrategias para abordar estos desafíos. Inversiones, crédito, venta de activos, mercados, análisis de demanda y el entorno en el que nos encontramos han sido los mensajes clave de esta mesa redonda. Así, Ignacio de la Torre ha asegurado que «el mayor desafío al que nos enfrentamos, tanto en España como en Europa, es el demográfico; sin personas no hay trabajadores y sin formación no hay trabajadores cualificados, y es por ello que la tecnología marcará los tiempos y el mayor reto será la formación». En este sentido, ha afirmado que «la captación de talento será básica. Solo se podrá conseguir revertir esta situación con formación y con una mayor productividad, generada por la tecnología». "Liberar horas de trabajo siendo más productivos proporciona más horas de ocio, lo que va a beneficiar al sector como grandes generadores de experiencias y de ocio, ofreciendo, en la mayoría de casos, un producto atractivo para los clientes», ha finalizado. Por su parte, Jaume Masana ha afirmado que «el sector turístico en España va a seguir creciendo en los próximos años, por lo que el futuro es optimista, sobre todo si tenemos una visión de economía global y miramos al mundo. Estos dos últimos años el sector ha experimentado un gran aumento de clientes americanos y, a largo plazo, el cliente asiático va a ser clave». La jornada matinal ha incluido tanbién mesas redondas sobre hoteles independientes, comunicación, inversiones y sostenibilidad.