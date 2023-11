El tiempo en Mallorca para el tercer fin de semana de noviembre estará marcado por el 'veranillo de San Martín', que dará paso a un frío invernal a principios de la próxima semana. Por tanto, durante los próximos días se espera en Mallorca un tiempo bastante estable, con temperaturas más elevadas de lo habitual en esta época del año.

El pronóstico del tiempo para este viernes, 17 de noviembre, anuncia intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación débil ocasional en la mitad este de Mallorca. Además, se prevén brumas y hay probabilidad de bancos de niebla matinales. Las temperaturas de madrugada experimentarán pocos cambios o subirán; mientras que las diurnas serán similares a las del jueves o bajarán; las máximas oscilarán entre los 18º y los 23º. El viento soplará de flojo a moderado de componente norte.

El sábado, 18 de noviembre, se esperan intervalos nubosos, tendiendo por la tarde a poco nuboso. Se repetirán las brumas y probabilidad de bancos de niebla matinales. Las temperaturas nocturnas irán en descenso y las diurnas se mantendrán con pocos cambios. El viento será flojo variable, tendiendo a flojo del suroeste por la tarde. La predicción meteorológica para el domingo indica cielos poco nubosos o despejados. Volverá a haber brumas y probabilidad de bancos de niebla matinales. Temperaturas sufrirán pocos cambios o irán en ascenso de las nocturnas. El viento será flojo del suroeste tendiendo a variable por la noche.

La semana arrancará con los últimos coletazos del 'veranillo de San Martín', que está siendo más largo de lo normal. El lunes, 20 de noviembre, se prevén intervalos nubosos tendiendo durante la tarde a nuboso o cubierto con algún chubasco; habrá brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas experimentarán pocos cambios o un ligero descenso. El viento será flojo o en calma, aumentando a partir de la tarde a moderado de componente norte.

Cambio de tiempo radical

El portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Bernat Amengual, ha avanzado que el martes o el miércoles de la próxima semana se espera un cambio de tiempo radical en Mallorca, debido a la llegada de aire frío del norte de Europa que provocará que las temperaturas se desplomen. Así, las máximas bajarán unos 10º respecto a las registradas esta semana, por lo que no superarán los 15º. Lo normal en esta época del año son 18; por tanto, estarán por debajo de lo habitual. El cambio será más notable porque venimos de valores bastante más altos de la media de mediados del mes de noviembre. De este modo, pasaremos de temperaturas propias de la primera quincena de octubre a un frío invernal.

Las noches también serán más frías, pero la diferencia térmica no será tan grande como durante el día. Así, las mínimas serán de unos 10º, que es lo normal a mediados de noviembre. Estos días se están registrando entre 12º y 15º. Además, se espera que llueva, pero no está previsto que nieve. No obstante, el portavoz adjunto de la Aemet en las Islas ha insistido en que habrá que estar muy pendiente de la predicción meteorológica, ya que aún faltan bastantes días y los modelos meteorológicos podrían cambiar.