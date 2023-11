Antoni Riera: "Baleares debe ser el primer destino circular del mundo"

La Real Academia Española (RAE) define la excelencia como la calidad superior o la bondad que hace digna de singular aprecio y estimación alguna cosa. Y para el catedrático de Economía Aplicada de la UIB y director técnico de la Fundación Impulsa, Antoni Riera, esa «calidad superior o bondad» en Baleares pasa por el turismo regenerativo. Una apuesta que va más allá de «minimizar» los impactos negativos de la actividad turística para «repararlos» y seguir generando valor para garantizar su futuro y el de la sociedad.

Cuando la meta de la regeneración está clara, el camino es más recto y se llama circularidad, vino a decir Antoni Riera en el III Congreso por la Excelencia sobre turismo celebrado este martes en el Golf Son Muntaner de Palma.

El catedrático explicó la paradoja de que Baleares sea el sexto mejor posicionado de una lista de 315 destinos turísticos y, sin embargo, el que más desequilibrios presenta en los pilares que sustentan su presencia en el top 20 mundial: «Balears debe ser el primer destino turístico circular del mundo y para eso debe acelerar la transición circular que permita crear más valor y lograr mejores resultados económicos, sociales y ambientales para crear un sistema turístico circular».

Para el director técnico de la Fundación Impulsa, que compartió mesa de coloquio con Juan Alba (Adalmo), «la economía circular es una vía de progreso si la sociedad quiere mejorar, y no solo evitar, el descenso de sus ingresos; si quiere regenerarse y no solo conservar sus bienes naturales y culturales; o si aspira a reposicionarse y no solo a actualizar su entorno empresarial».

El III Congreso por la Excelencia sobre el Turismo, organizado por Sabadell Urquijo, Sabadell Asset Management, Federación Española de Lujo y Emotion Sports, analizó con destacados ponentes diferentes vías para captar al visitante de alta gama, que gasta en Mallorca unos 5.000 euros diarios con una estancia media de diez días en la Isla y que ha hecho que en los dos últimos años, los establecimientos de lujo hayan tenido una ocupación superior al 90 %, según datos facilitados por la organización.

Entre los ponentes, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, defendió el eje turismo, cultura y deporte para hacer de Ciutat «un destino líder de presente y de futuro». Antoni Nadal abogó por atraer turismo de calidad a través del deporte, «es el turista más limpio que hay», y pidió a los dirigentes políticos que «regulen bien el turismo y apuesten por la calidad. Quien venga tiene que pagar un precio más o menos elevado, porque somos una pequeña isla y no podemos masificar más de la cuenta».

Xisco Lliteras, CEO de Mallorca 312, explicó que han agotado las 8.500 inscripciones para 2024 en los primeros seis minutos de venta online y Daniel Vilador (Emotion) analizó las bondades de Mallorca como destino turístico para hacer deporte y disfrutar de eventos de alta competición. Por su parte, la comunicadora Anne Igartiburu dijo que el verdadero lujo está en los detalles y en tener un propósito de vida.

Otro temas de análisis fueron la internacionalización, con el cónsul honorario de Francia, Michel Magnier y Martí Guardiola (Fet a Sóller) y las startups, con Joan Roca (Essensialist), Rafel Bover (Hotelverse) y Loris Fochesato (Remoteo). También se habló de gastronomía, con el asesor Victoriano Porto y los chefs Tomeu Caldentey y Andreu Genestra, y del lujo, con Azahara Cavanillas (Kimpton), Carlos Nieto (Ikos Resort) y Marta Iglesias (Camper & Nicholsons).