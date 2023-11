MÉS per Mallorca ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlament para la gestión óptima de los dispositivos móviles en los centros educativas. En una nota de prensa, MÉS per Mallorca ha informado que ha registrado una PNL en el Parlament para la gestión óptima de los dispositivos móviles en los centros educativos. En concreto, el partido ecosoberanista ha pedido al Govern que haga un estudio de los usos de estos dispositivos entre el alumnado de Baleares e inicie un plan piloto, de acuerdo con los centros educativos, para limitar el uso en las aulas para minimizar los efectos negativos y aprovechar los usos estrictamente pedagógicos.

Asímismo, MÉS per Mallorca ha propuesto trabajar conjuntamente con familias, FAPA, AFas y la comunidad educativa para sensibilizar de los efectos del teléfono móvil y de su uso, así como dar herramientas al alumnado y recursos formativos a los docentes. «Las nuevas tecnologías forman parte de nuestro presente y del futuro, abriendo un abanico de posibilidades positivas en todos los ámbitos, también en el educativo. Pero este abanico también supone retos y riesgos, y enseñar a hacer un buen uso también es una responsabilidad que tenemos que asumir como sociedad», ha asegurado la diputada de MÉS Maria Ramon. En este sentido, Ramon ha recordado que «el uso abusivo de pantallas se refleja en el ámbito educativo y muestra una relación directa con el absentismo escolar y otras problemáticas». Según ha detallado MÉS, algunos de los ejemplos de problemas que surgen por este uso «abusivo» son el bajo rendimiento escolar, la ansiedad de revisar el móvil permanentemente, la pérdida de interés por otras actividades y alteración de la vida cotidiana, el deterioro de relaciones personales, o el aumento de casos de bullying y ciberbullying. También la facilidad de acceso a contenido sexual, la pérdida de control y fuerte dependencia psicológica, las consecuencias negativas relacionadas con el desarrollo cognitivo o la pérdida de espíritu crítico entre otros. «Hay estudios que demuestran que en las escuelas libres de móviles sube un 10 por ciento el rendimiento escolar, favorece la presencia, el bienestar y las ganas de aprender. Por eso es imprescindible que aprendan a hacer un uso responsable y moderado del móvil», ha asegurado Ramon.