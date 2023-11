La DO Oli de Mallorca supera los 2,6 millones de kilos de oliva recogidos, un 51 % más

La campaña de la Denominación de Origen Oli de Mallorca ha recogido hasta el momento 2.684.408 kilos de oliva, un 51 % más que en el mismo período del año pasado y cuando todavía no ha terminado la temporada. Además ya se han producido 359.062 litros de aceite de oliva virgen extra, según los datos de la DO, publicados este viernes por el Govern, con motivo de una visita de la presidenta, Marga Prohens, a la almazara de Son Mesquidassa, en Felanitx, para interesarse por la evolución de la campaña. La DO Aceite de Mallorca suma 1.122 productores este año, un 3 % más que la campaña del 2022-2023.

La superficie cultivada también ha aumentado, un 4,9 %, respecto a la campaña anterior y actualmente hay 4.329,8 hectáreas de olivar destinadas a producir aceite DO de Mallorca, 203,5 hectáreas más que el año pasado. El número de olivos ha aumentado en un 3,02 %, hasta 857.501 olivos. Prohens ha asegurado que el Aceite de Mallorca es un ejemplo «de un sector primario vivo», al que el Govern quiere apoyar por ser clave para las islas. La presidenta ha destacado que la Consellería de Agricultura, Pesca y Medio Natural contará el próximo año con un presupuesto de 152 millones, 24 millones más que en 2023, que suponen un aumento del 18,7 %. «Apostamos por el sector primario, por nuestro campo, por nuestros agricultores y productores y por el producto local», ha dicho Prohens, que ha precisado que el sector primario «no es un decorado». «Es un sector económico, que queremos hacer rentable», ha reivindicado. «El campo, el sector agrario y productos como el aceite son una seña de identidad de las islas, que nos conectan con nuestras raíces, con nuestra forma de ser y con nuestra historia, que constituye un patrimonio que tenemos que preservar», ha añadido Prohens. Avui la presidenta del Govern @MargaProhens i el conseller d' @AgriculturaGOIB visiten @sonmesquidassa en plena collita d'oliva i conèixer de prop el procés d'elaboració d' #OlideMallorca pic.twitter.com/6auUuAQ9Ao — Oli de Mallorca (@OlideMallorca) November 10, 2023 El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha asegurado que el aceite de la DO Aceite de Mallorca «es un producto local de alta calidad y diferenciado que, además, no ha sufrido las subidas de precio que han tenido el resto de aceites». Ha señalado que adquirirlo es «una excelente oportunidad para el consumidor, ya que consume un producto más sostenible y que al mismo tiempo ayuda en la lucha contra el cambio climático». Según el conseller, «esta añada es muy buena tanto en cantidad como en calidad»