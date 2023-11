Los Presupuestos de 2024 no reservan ni un euro para el tranvía y el tren de Llevant

Los Presupuestos del Govern para el año que viene no reservan ni un euro para el tranvía y el tren de Llevant. El Consell de Govern aprobará mañana las cuentas en una reunión extraordinaria una vez desbloqueado el techo de gasto en el Parlament. Fuentes del Ejecutivo señalan que en esta legislatura no se incluirán proyectos hasta que no haya una certeza de que se puedan ejecutar y estas dos actuaciones ferroviarias son ahora mismo una duda porque no está garantizada la aportación prometida por el Gobierno central, según el Ejecutivo.

Las cuentas rondarán los 7.300 millones de euros, que supone sumar los más de 6.300 millones del techo de gasto y los 980 millones de euros que tiene previsto endeudarse el Govern para poder pagar la amortización de préstamos que le tocan el año que viene. Por primera vez en más de una década, las cuentas no incluyen ni un euro de déficit. El Govern desgranará su proyecto este jueves antes de remitirlo al Parlament para su tramitación, pero ya se conocen algunas de las actuaciones que se prevén para el año que viene. Una de las grandes novedades de estas cuentas es la incorporación de una partida de unos 750.000 euros para la creación de la Oficina Lingüística que exige Vox. Este organismo de nueva creación sustituirá a otro que creó el pacto: la Oficina Anticorrupción. Las cuentas reservan una asignación mínima para esta entidad ya que se prevé su supresión el año que viene, aunque la intención inicial era que ni siquiera figurara en el proyecto que aprobará el Ejecutivo. Los Presupuestos incrementarán de manera notable la partida de tres consellerías. La de Educació, en el centro de la actualidad informativa por la propuesta de libre elección de lengua, verá aumentadas sus inversiones casi un 60 %. Dispondrá de 154 millones para inversiones, frente a los 95,7 millones de este año. El dinero se destinará a mejoras en los centros educativos, pero también habrá más dinero para poder poner en marcha las medidas relativas a la elección de lengua. Bajada de impuestos Otra conselleria que verá mejorado su presupuesto es la de Agricultura, que tendrá un 18 % más de recursos. También sube la asignación destinada a los departamento de la Conselleria del Mar, básicamente para mejorar la red de depuradoras de la Comunitat, que en algunos puntos se encuentra muy obsoleta. En materia de ingresos, los Presupuestos para el año que viene incorporan novedades y la principal tiene que ver con una bajada general en el IRPF en todos los tramos, aunque la rebaja será más acusada en las rentas por debajo de los 30.000 euros. El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales no se toca y se mantendrá como hasta ahora. No habrá ni rebajas ni subidas en el tributo que grava la compraventa de vivienda de segunda mano pero tiene una explicación:la rebaja fiscal que prometió Marga Prohens en campaña electoral ya está en vigor porque se aprobó en el mismo paquete en el que se derogo el impuesto de sucesiones. Durante la tramitación de esta ley también se han incorporado enmiendas de Vox que debían ir en los Presupuestos de 2024, como el incremento de un 10 % del mínimo personal por descendientes o ascendientes, un aumento de la deducción por arrendamientos y aumento en las desgravaciones para gastos de escoleta o por la compra de libros de texto. La aprobación de las cuentas está garantizada tras el acuerdo con Vox, pero no se descarta que los socios de Marga Prohens presenten enmiendas parciales para cambiar algunas partidas del Presupuesto inicial. Durante la pasada legislatura, Vox no presentó enmienda a los Presupuestos en los cuatro años de mandato de Francina Armengol con el argumento de que era una pérdida de tiempo.