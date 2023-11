El Parlament aprueba el techo de gasto tras un debate volcado en el pacto educativo PP-Vox

El Parlament balear ha aprobado este martes, al segundo intento, el techo de gasto de los presupuestos del Govern para 2024 tras un debate volcado en el pacto entre el PP y Vox para aplicar un modelo de elección de lenguas en la educación que la oposición considera segregacionista. El límite de gasto no financiero de 6.365 millones de euros, rechazado el 17 de octubre por el voto contrario de Vox junto a los partidos de izquierda, ha salido esta vez adelante con la suma de los votos del partido de extrema derecha y del PP.

El conseller de Hacienda, Toni Costa, ha celebrado el desbloqueo de la tramitación de los primeros presupuestos de su Govern, que permitirán desarrollar su programa electoral «de cambio», y ha defendido que el acuerdo educativo con Vox respeta la legislación vigente y no implica segregar a los alumnos que elijan castellano de los que opten por el catalán. Iago Negueruela, portavoz del PSOE, el principal grupo de la oposición, ha replicado que el techo de gasto se ha utilizado como moneda de cambio para «satisfacer los delirios» de Vox, un «cheque en blanco» que supone «vender la paz educativa». El conseller Costa ha reiterado que el límite de gasto pone las base4s para un presupuesto de «déficit cero» que incrementará las inversiones en educación, sanidad y servicios sociales, que será el más elevado de la historia de la comunidad y permitirá, pese al aumento del gasto, reducir los impuestos. «En ningún caso recortaremos ni un solo euro de los servicios públicos esenciales de esta Comunidad Autónoma», ha incidido el titular de Hacienda, que ha lamentado que los portavoces del resto de grupos, tanto de la oposición como de Vox, apenas se hayan referido en sus intervenciones al tema a debate y se hayan centrado en el acuerdo sobre educación y otros asuntos extrapresupuestarios.

Negueruela ha argumentado que la cuestión a debatir este martes era el pacto que permitía al Govern desbloquear sus presupuestos, conseguido en un acuerdo «con los ultras» pese a que los grupos de izquierda habían ofrecido apoyar el techo de gasto si el PP rompía con Vox. El portavoz socialista, que ha reprochado al PP que se apoye en un partido que está promoviendo manifestaciones violentas contra las sedes del PSOE, ha lamentado que el Govern opte por la segregación lingüística en las aulas. «Lo que están haciendo es alimentar al monstruo», ha insistido. La diputada y presidenta de Vox en Baleares, Patricia de las Heras, ha justificado las manifestaciones ante las sedes del PSOE en las que ella misma ha participado por la «gravísima situación» que atraviesa España debido a la «traición» de Pedro Sánchez, que negocia amnistiar a los independentistas catalanes, «la peor corrupción».

Lluís Apesteguía, el líder de Més per Mallorca, ha tildado de «vergüenza» que el PP acepte separar a los estudiantes en función de su lengua y ha advertido que el plan pactado con Vox por el Govern vulnera las leyes en vigor. El diputado de Més per Menorca Josep Castells ha lamentado que el PP no haya considerado las alternativas a Vox, partido al que ha tildado de «la derecha cuñada». El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, ha negado la segregación educativa y ha asegurado que tras el pacto con Vox el Govern es «más estable que al principio de legislatura».