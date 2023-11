El conseller d’Educació Antoni Vera ha convocado para este lunes por la mañana una reunión de la Mesa d’Educació de la Comunitat en la que pretende explicar el detalle del acuerdo alcanzado con Vox para permitir la libre elección de lengua en las aulas a través de un programa piloto al que se adhieran los colegios de forma voluntaria.

La llamada al sector educativo llega apenas tres días después de que todas las asociaciones plantaran a la presidenta en el Consolat de la Mar. Marga Prohens había convocado a 35 entidades a una reunión para explicarles cómo se aplicaría la libre elección de lengua, pero todas ellas se rebelaron y no quisieron sentarse con la presidenta y el conseller tras sabe que PP y Vox ya habían sellado un pacto sobre cómo se aplicaría la libre elección de lengua. Las entidades entendieron que en la reunión no podrían hacer aportaciones y evitaron la fotografía con la presidenta y el conseller.

El conseller ha convocado para este lunes dos reuniones. Tiene previsto verse a las 13.30 con los miembros de la Mesa de l’Educació y a las 16.30 horas presidirá la sesión extraordinaria de la Mesa Sectorial d’Educació Concertada.

Decepción

En el Govern no ocultan la decepción que supuso el plantón de las entidades a la presidenta y el conseller ya que no quisieron ni siquiera escuchar cuál era la propuesta a la que se había llegado que, según Vera, no supone ni segregar ni cambios en la normativa educativa que está vigente en estos momentos, incluida la Llei balear d’Educació que se aprobó en el mandato de Francina Armengol.

A pesar de estas palabras del conseller, los representantes de las entidades consideraron que no podían sentarse con los responsables del Ejecutivo dado que el acuerdo ya estaba cerrado y solo podían acudir allí como meros espectadores sin posibilidades de presentar sus propuestas.