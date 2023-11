Vera convoca para este lunes a las mesas de educación para explicar el acuerdo con Vox

El conseller d’Educació del Govern, Antoni Vera, ha convocado para este lunes a las mesas sectoriales de educación a fin de poder, esta vez sí, «informar, escuchar y consensuar lo máximo posible la puesta en marcha y viabilidad de la propuesta de libre elección de lengua en los centros educativos presentada por los grupos parlamentarios que apoyan al Govern», según se informó ayer desde fuentes del Ejecutivo. Estas mismas fuentes indicaron que desde el Consolat «nos gustaría hacer incidencia en la decepción y pena» que supuso que las entidades representantes de la comunidad educativa no quisieran sentarse el pasado viernes con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller d’Educació «en una reunión que ellos mismos habían pedido con urgencia, dado respuesta a su petición en menos de 48 horas, con un día festivo por en medio y trastocando toda la agenda de la presidenta».

Sin embargo, añadieron, «la voluntad de la presidenta y de su Govern es, como no puede ser de otra forma, seguir teniendo las puertas abiertas del Consolat para los representantes de la comunidad educativa y de todos los colectivos de Balears, para poder hablar, escuchar y actuar de forma conjunta, de lo que se nos privó el viernes».

De esta forma, desde el Ejecutivo se pretende reconducir la relación con la comunidad educativa que en la jornada del viernes se rompió al entender los portavoces de entidades y sindicatos que no había interés por parte del Govern de consensuar nada con ellos sobre la libre elección de lengua, «puesto que el acuerdo ya estaba cerrado con Vox». «Ha sido un acuerdo oculto que no se ha querido debatir con la comunidad educativa, no vamos a participar en esta farsa», dijo la portavoz de todas las entidades, Catalina Bibiloni, antes de la cita con Prohens y Vera.

Reunión

Por su parte, la comunidad educativa prevé reunirse mañana lunes por la tarde para analizar el acuerdo que alcanzaron PP y Vox para garantizar la libre elección de lengua. A esta reunión están convocadas más de una treintena de entidades educativas y culturales, entre ellas asociaciones de familias, asociaciones de directores, cooperativas de enseñanza, inspectores, sindicatos o la Obra Cultural Balear (OCB). Se trata de los representantes de las entidades educativas y culturales que el viernes abandonaron el Consolat de Mar.