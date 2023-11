Profesores de la UIB participan en la firma de un manifiesto sobre la situación en Gaza

Cinco profesores de la UIB figuran entre los firmantes del manifiesto hecho público sobre la situación en Gaza por miembros de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI). En concreto, los cinco profesores de la UIB son Margalida Capellà i Roig, Pau de Vílchez Moragues, Rosario Huesa Vinaixa, Joan David Janer Torrens y Valentina Milano.

Los firmantes se suman «a las llamadas urgentes a un alto el fuego inmediato e incondicional para que cese el ataque militar israelí contra la Franja de Gaza, que está incumpliendo los principios más básicos del Derecho internacional humanitario y los límites del derecho a la legítima defensa».

Además, suscriben «las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en las que remarcó que los agravios del pueblo palestino no pueden justificar los atroces ataques de Hamás. Y esos atroces ataques no pueden justificar el castigo colectivo del pueblo palestino. Coincidimos en que es importante reconocer también que los ataques de Hamás no vinieron de la nada».