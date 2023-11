OK Group entra con fuerza en la restauración de la mano de Folies

OK Group sigue creciendo, fiel al espíritu emprendedor de su fundador y CEO, Othman Ktiri. Amplía horizontes, y a su actividad habitual relacionada con la automoción, la movilidad y el turismo, añade una nueva línea de negocio: la restauración. Lo hace en alianza estratégica con el Grupo Folies, con el que ha firmado una joint venture para gestionar El Sótano, un restaurante ubicado en los bajos del Belle Marivent Mediterranean Petit Hotel, establecimiento que abrió sus puertas este verano en la Avenida Joan Miró de Palma gestionado por el grupo Súmmum Hotel Group y cuyo inmueble es propiedad de OK Properties Socimi.

El socio de OK Group en esta nueva aventura gastronómica es el Grupo Folies, que preside Sandra Grau. Cuenta con una amplia experiencia en el sector de la restauración y del ocio de lujo en destinos de sol y playa y gestiona dos exclusivos beach clubs en Mallorca: Beach Club Gran Folies en Cala Llamp y Folies Beach Club Calvià.

Experiencia única

El Sótano tendrá capacidad para unos 50 comensales y pretende ofrecer una «experiencia gastronómica única» tanto a residentes como a turistas. El menú ha sido cuidadosamente diseñado por el chef ejecutivo de Grupo Folies, Alex Arquero, con Tito Verger y su equipo como ejecutores, y se basa en una cocina mediterránea actualizada, moderna, con técnica y toques de cocinas del mundo. «Casi el 60% de los platos se terminarán de cocinar en la mesa delante de los clientes», asegura Ktiri, que apuesta por la interacción entre el personal y los clientes como uno de los atractivos del restaurante. «No solo comerán bien, sino que se lo pasarán bien», afirma Grau. El Rooftop, con cocktails y vistas a la Bahía de Palma, será otro delos atractivos. Además, con un socio como Ok Group no podían faltar las soluciones de movilidad:con el ‘valet parquing’, el comensal no tendrá que buscar aparcamiento, bastará con dejar el coche en la puerta.

Ktiri y Grau comparten amistad y pasión por la gastronomía. El CEO de Ok Group reconoce que no concibe «el turismo sin gastronomía, por eso mis vacaciones las marcan los sitios donde voy a ir a comer o a cenar». Grau destaca que que Ktiri «sabe mucho de gastronomía y es uno de los clientes más exigentes de nuestros beach clubs».

Nueva línea de restauración

«El Sótano» será el primer restaurante gestionado conjuntamente por Ok Group y Grupo Folies, pero todo apunta a que no será el último: «Nos proponen gestionar restaurantes de establecimientos hoteleros, y algunas cadenas y grupos de restauración están interesados en asociarse con OK Group, por lo que no descartamos crear una línea propia de restauración dentro del grupo. Estaremos encantados de que Folies nos acompañe».