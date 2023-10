El mallorquín Carles López Picó, presidente de Plataforma de Infancia, ha sido uno de los invitados este martes al juramento de la Constitución que ha protagonizado de la Princesa de Asturias, con motivo del cumplimiento de su mayoría de edad. Además de los políticos y altos cargos del Estado, para presenciar este momento histórico se ha elegido a una veintena jóvenes representantes, de la generación de Leonor y de distintas comunidades autónomas. Así, Carles López ha acudido en representación de Baleares.

«Sin duda tenemos una sociedad plural, solidaria y comprometida. Es una buena noticia que las instituciones se abran a ella.-ha expresado el mallorquín en redes sociales- Hoy, representando a la Plataforma de la Infancia he asistido a un momento crucial para nuestro Estado: la jura de la Constitución de SAR la Princesa de Asturias». Unas palabras que ha acompañado con varias fotografías en las que se le a él en el Congreso de los Diputados y también la vista que ha tenido del momento del juramento, desde el espacio habilitado en lo más alto de las tribunas.

El mallorquín que rechazó la invitación

Sin embargo, Carles López no fue el primer elegido en representación de las Islas. Miki Marqués, joven cineasta, recibió en primer lugar la invitación, que rechazó. Según detalló el mismo Marqués a este diario, lo hizo por motivos de agenda y por coherencia, al no sentirse alineado con la Monarquía, razón por la cual, confesó: «Me parecía algo hipócrita acudir a un evento así cuando mi pensamiento es el que es». Eso sí, destacó que no hay animadversión personal alguna, y que respeta «a las personas que forman Casa Real».