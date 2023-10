El 'manacorí' Carles López Picó, entre los invitados a la jura de la princesa Leonor

El mallorquín Carles López Picó, presidente de Plataforma de Infancia, es uno de los invitados este martes al juramento constitucional de la Princesa de Asturias. El Congreso también ha incluido a una veintena de jóvenes destacados de la generación de Leonor y en el caso de Baleares el escogido era Miki Marqués. No obstante, el cineasta ha declinado la invitación por coherencia y motivos de agenda. Según ha detallado a este diario, Marqués recibió una invitación para representar a las Islas en la jura de la Constitución, algo que le sorprendió al no tener conocimiento ni de la lista ni de su aparición en ella.

No obstante, Marqués alega problemas de agenda como uno de los motivos para declinar la invitación, además de apelar a la coherencia de no asistir por no sentirse alineado con la Monarquía, razón por la cual confiesa que «me parecía algo hipócrita acudir a un evento así cuando mi pensamiento es el que es». Eso sí, destaca que no hay animadversión personal alguna, y que respeta «a las personas que forman Casa Real».

El Congreso también ha invitado a las tribunas a representantes de entidades sociales, ecologistas y científicas, que se sumarán a la protocolaria asistencia de las principales instituciones del país. Entre los confirmados aparecen Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad; Gustavo Suárez Pertierra, presidente de Unicef; Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España; Concha López García, directora General de Plan Internacional; Rafael de Lorenzo García, secretario general de ONCE, Fundación derecho y discapacidad; y el padre Angel García Rodríguez, de Mesajeros por la Paz. También estarán Carlos Susías Rodado, presidente de la Red Europea contra la Pobreza; Luciano Poyato Roca, presidente de Plataforma Tercer Sector; Antón Costas Comesaña, presidente del Consejo Económico y Social (CES); Encarna Cuenca Carrión, presidenta del Consejo Escolar del Estado; Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine Española; y Eloisa del Pino Matute, presidenta del CSIC.

Ya se contaba con la asistencia de los presidentes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, los expresidentes del Gobierno, los expresidentes del Congreso y el Senado, los ponentes de la Constitución, los principales agentes sociales, y los presidentes autonómicos, salvo los del País vasco, Iñigo Urkullu, y de Cataluña, Pere Aragonès.