El cineasta Miki Marqués se encuentra entre la veintena de jóvenes de toda España, representando a todas las comunidades autónomas, que han sido seleccionados para asistir este martes al acto del juramento constitucional de la Princesa de Asturias. No obstante, el cineasta ha declinado la invitación por coherencia y motivos de agenda.

Según ha detallado a este diario, Marqués recibió una invitación para representar a las Islas en la jura de la Constitución de la princesa Leonor al formar parte de una lista de jóvenes destacados de España, algo que le sorprendió al no tener conocimiento ni de la lista ni de su aparición en ella.

No obstante, Marqués alega problemas de agenda como uno de los motivos para declinar la invitación, además de apelar a la coherencia de no asistir por no sentirse alineado con la Monarquía, razón por la cual confiesa que «me parecía algo hipócrita acudir a un evento así cuando mi pensamiento es el que es». Eso sí, destaca que no hay animadversión personal alguna, y que respeta «a las personas que forman Casa Real».

Marqués es autor del cortometraje Zama, que ha tenido un exitoso recorrido en festivales de varios puntos del mundo, una historia que narra los primeros instantes de un inmigrante que llega en patera a una costa española.

El objetivo de este gesto institucional es poner de relieve que hay muchos jóvenes con talento y capacidad de esfuerzo en todo el territorio nacional y que han alcanzado el éxito en sus profesiones sin ser tan famosos como los 'influencers' o los futbolistas.

Además de Miki Marqués, en el caso de Baleares, por Andalucía acudirá la violonchelista y profesora de Educación Secundaria (ESO) Laura Ramírez; la Comunidad de Madrid estará representada por el ingeniero y poeta Guillermo Marco Ramón; Canarias tendrá de referente a Eliana Parrilla Morín, que representa el voluntariado y asociacionismo; Castilla y León contará con el cocinero Alejandro Serrano, que ya tiene una estrella Michelín; y por Asturias estará Dakota Sampedro, de la Escuela Judicial, número uno de su promoción.

También estarán presentes la cántabra Paula Madrazo, Premio Extraordinario de Enfermería; el piloto de A330 del Ejército del Aire Antonio Alejandro Gil Flores, que representa a la Ciudad Autónoma de Melilla; el informático riojano Diego Soto Fau; la presidenta del Consejo de la Juventud, Andrea González Henry, por parte de la Comunidad Valenciana; el aragonés Roberto Julián Martín, MIR en el hospital universitario Miguel Servet; la ceutí Sara El Khattabi Vilchez, la estudiante con la mejor nota de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, y por Cataluña se espera la confirmación de una atleta.

Además, y para dar esa imagen plural de la España actual, el Congreso ha invitado a las tribunas a representantes de entidades sociales, ecologistas y científicas, que se sumarán a la protocolaria asistencia de las principales instituciones del país. Entre los confirmados aparecen Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad; Gustavo Suárez Pertierra, presidente de Unicef; Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España; Concha López García, directora General de Plan Internacional; Carles López Picó, presidente de Plataforma de Infancia; Rafael de Lorenzo García, secretario general de ONCE, Fundación derecho y discapacidad; y el padre Angel García Rodríguez, de Mesajeros por la Paz.

También estarán Carlos Susías Rodado, presidente de la Red Europea contra la Pobreza; Luciano Poyato Roca, presidente de Plataforma Tercer Sector; Antón Costas Comesaña, presidente del Consejo Económico y Social (CES); Encarna Cuenca Carrión, presidenta del Consejo Escolar del Estado; Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia de Cine Española; y Eloisa del Pino Matute, presidenta del CSIC. Ya se contaba con la asistencia de los presidentes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, los expresidentes del Gobierno, los expresidentes del Congreso y el Senado, los ponentes de la Constitución, los principales agentes sociales, y los presidentes autonómicos, salvo los del País vasco, Iñigo Urkullu, y de Cataluña, Pere Aragonès.