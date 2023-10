Las hipotecas a tipo variable que revisen con el Euríbor de octubre volverán a encarecerse, pero la buena noticia es que el citado indicador ya ha empezado a bajar. Este es el resumen que hace Pau A. Monserrat, miembro del CES, profesor de la UIB y economista de FuturFinances.com. «A falta de un día para terminar el mes, ya podemos adelantar que el Euríbor cerrará muy cerca del 4,165 %». En octubre de 2022 estaba en el 2,629 %.

Por tanto, si tomamos un préstamo hipotecario a Euribor + 1 %, con un plazo de amortización de 24 años y el importe medio de las hipotecas registradas en Baleares (230.328 euros), el simulador de hipotecas del Banco de España indica que la cuota mensual pasará de 1.199 euros a 1.390 euros. Monserrat destaca que se trata de un encarecimiento mensual de 191 euros, que en un año se traduce en 2.292 euros.

A nivel nacional, como es habitual porque las viviendas son más baratas, el encarecimiento medio es inferior. «La hipoteca media en España evolucionará de una mensualidad de 719 euros a 834 euros», por lo que se traducirá en incremento medio de 115 euros, es decir, 1.380 euros más al mes. «El 'factor de insularidad hipotecario' supone, por tanto, un sobrecoste de 76 euros al mes o de 912 euros al año», subraya el citado economista.

No obstante, precisa que «la brecha se va cerrando, no por la evolución del Euribor que sigue al alza pese a su moderación, sino por la reducción del diferencial de importes de hipotecas registradas, que cayó un 35,5 % en términos interanuales. En este punto, aclara que no se debe a que el precio de la vivienda en las Islas esté cayendo, sino a que «se conceden menos hipotecas y a clientes más solventes, que aportan más ahorros a la financiación de la compra de la vivienda, lo que reduce el importe medio que piden al banco».

El Euríbor empieza a bajar

Monserrat avanza que «analizando la evolución de los valores diarios, cuyo promedio configura el valor del referencial que se publica en el BOE, observamos una tendencia clara a la baja, que bien seguro se propague a su valor del mes de noviembre próximo. Así el 30 de octubre el valor diario ha marcado un mínimo del 4,078 %. Dicha tendencia, en principio, nos permite sospechar que en noviembre el Euríbor volverá a bajar».