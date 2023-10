Baleares supera los 10,6 millones de pernoctaciones en septiembre

Baleares ha superado los 10,6 millones de pernoctaciones en el conjunto de alojamientos turísticos colectivos españoles (hoteles, apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural) en septiembre, cifra que supone un incremento del 3,4 % respecto al mismo mes del año pasado, pero un 0,4 % inferior a septiembre de 2029, antes de la pandemia (con 45.245 menos). Illes Balears es el destino preferido, con esas más de 10,6 millones de pernoctaciones; por encima de Cataluña, con más de 9,6 millones, y Canarias, con más de 7,8 millones, según las «Encuestas de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros», publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del total de pernoctaciones registradas en Baleares este septiembre, los extranjeros han hecho el 91,8 %, con 9.750.884; y los turistas nacionales 871.108, el 8,2 %. En el caso de los alojamientos extrahoteleros (apartamentos turísticos, de turismo rural y camping), los han elegido 296.056 viajeros en septiembre, un 5,7 % menos que ese mes del año pasado, que han pernoctado 1.521.339 noches en las islas, un 4,7 % menos. Baleares destaca en el caso de los apartamentos turísticos, porque es el destino que tiene la mayor ocupación, con el 83,2 % de los apartamentos ofertados.

Y en turismo rural, Illes Balears es el destino preferido este septiembre, con 220.869 pernoctaciones, un 7,6 % más que en septiembre de 2022. También alcanza el mayor grado de ocupación, con el 69 % de las plazas ofertadas. Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca es el destino preferido, con 179.629 pernoctaciones. La Isla de Menorca alcanza la mayor ocupación, con el 74,7 % de las plazas ofertadas En toda España, las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos turísticos colectivos españoles (hoteles, apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) aumentan un 5,2 % en septiembre en tasa anual.

Las de residentes descienden un 1,4 %, mientras que las de no residentes se incrementan un 8,9 %. La estancia media baja un 0,3 %, hasta 3,4 pernoctaciones por viajero. Del total de pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos colectivos, un 73,9 % corresponde a hoteles y un 26,1 % a alojamientos turísticos extrahoteleros. Los principales mercados emisores en el conjunto de alojamientos turísticos reglados son el británico (con el 27,7 % del total de pernoctaciones de no residentes), el alemán (18,9 %) y el francés (8 %). Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros aumentan un 3,5 % en septiembre respecto al mismo mes de 2022, con 13.461.897 . Las de residentes no varían y las de no residentes se incrementan un 6,2 %.

La estancia media es de 4 pernoctaciones por viajero. Durante los nueve primeros meses de 2023 las pernoctaciones aumentan un 3,7 % respecto al mismo periodo del año anterior. Además, superan en un 3,9 % a las del mismo periodo del año 2019. Las pernoctaciones en apartamentos turísticos descienden un 2,4 % en septiembre respecto al mismo mes de 2022. Las de residentes se reducen un 6,7 % y las de no residentes un 0,3 %. La estancia media baja un 2,3 %, situándose en 5,1 pernoctaciones por viajero.

En septiembre se ocupan 38,2 % de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos, un 0,6 % menos que en el mismo mes de 2022. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se sitúa en el 40, 9%, con un descenso del 3 %. Canarias es el destino preferido en apartamentos, con más de 1,9 millones de pernoctaciones y un aumento del 0,9 % respecto a septiembre de 2022. Las pernoctaciones en campings registran en septiembre un aumento del 9 % respecto al mismo mes de 2022. Las de residentes suben un 3,2 % y las de no residentes un 16,5 %. Durante septiembre se ocupan el 41 % de las parcelas ofertadas, un 0,5% más que en el mismo mes de 2022. El grado de ocupación en fin de semana alcanza el 43,6 %, con un aumento anual del 1 %.

El 46,6 % de las pernoctaciones en campings las realizan viajeros no residentes. Alemania es el principal mercado emisor, con el 26 % del total de las de no residentes, un 24,7 % más que en septiembre de 2022. Cataluña es el destino preferido en campings, con más de 2,2 millones de pernoctaciones, lo que supone un aumento del 13,2 % en tasa anual. Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentan un aumento anual del 8,6 % en septiembre. Las de residentes suben un 3,3 % y las de no residentes un 19,6 %. En septiembre se registran 788.941 pernoctaciones en albergues, lo que supone un aumento anual del 21,2 %. Las de residentes se incrementan un 18,9 % y las de no residentes un 22,8 %.