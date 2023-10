El doctor Patxi Vega es el director médico de Projecte Home en Balears desde hace más de 30 años y una voz autorizada para aportar una visión científica sobre las características de una substancia como el CBD. El especialista explica en detalle las características de una droga que, según él, «no tiene un gran potencial adictivo. El problema es que no existe un control sobre la substancia cuando se obtiene en el mercado negro. El CBD está reconocido como medicamento desde hace dos o tres años por lo que solo podría ser comercializado en forma de cosmética, no como dietética. Eso estaría prohibido. Al ser un medicamento tiene que estar recetado por un médico y tiene que haber una dosis determinada».

Al igual que el abogado Vicente Campaner, el doctor Vega mantiene que «existe un vacío legal con el CBD ya que está reconocido exclusivamente como medicamento y eso hace que su comercialización esté desvirtuada. El CBD se puede utilizar para el tratamiento del dolor o la epilepsia pero no puedes agarrarte a los efectos beneficiosos que es posible que tengan para justificar un consumo libre».

Preguntado por si esta substancia puede afectar negativamente a la salud, Vega afirma que «sí, afecta bastante al hígado, puede perjudicar la mucosa gástrica y es posible que tenga algún efecto adverso más. Aunque, a diferencia del cannabis, parece ser que el CBD no provoca efectos psicóticos en forma de enfermedades como la esquizofrenia y cuenta con un nivel bajo de THC (el tetrahidrocannabidol es el principal componente psicoactivo del cannabis)».

Fármacos

El director médico de Projecte Home opina que «hoy por hoy el CBD no puede causar un problema de salud pública ya que su consumo, bajo mi punto de vista, es bastante minoritario. El problema es que los fármacos no se sacan al mercado de un día para otro. Son necesarios años de investigación, estudios y ensayos para que lleguen a las farmacias», y añade que «es probable que tengamos pacientes en nuestra institución, sobre todo en programas de gente más joven, que lo hayan probado, pero no existe ahora mismo un problema con el consumo de CBD».