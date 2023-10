Las continuas decisiones del nuevo Govern, que a petición de Vox están reduciendo el peso del catalán en las instituciones, con medidas como la separación de alumnos según su lengua, ya han motivado una primera reunión entre representantes de unas 20 de sindicatos y entidades cívicas de Baleares.

«Nos oponemos a la segregación de los niños por razón de lengua; analizamos la situación actual, compartimos estrategias, nos preparamos para hacer frente», publicó la Obra Cultural Balear en su cuenta oficial de X, antes Twitter. La histórica entidad cedió su sede de Can Alcover para celebrar esta primera toma de contacto.

Al acto fueron miembros de casi una veintena de entidades, des la Junta de Personal Docent Universitari de Mallorca, la UOB, FAPA Mallorca, el STEI-Intersindicl, Joves de Mallorca per la Llengua, SIAU, la Plataforma per la Llengua, la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, la Assemblea Sobiranista de Mallorca, la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears, CCOO, UGT, Sindicat Alternativa Docent, Palma XXI, ADESMA, Jubilats per Mallorca e incluso representantes del Departament de Filologia Catalana de la UIB.