Més presenta una PNL para la promoción integral de la salud mental y emocional

MÉS per Mallorca ha presentado este martes, en el Parlament, una Proposición No de Ley (PNL) para la promoción integral de la salud mental y emocional. En una nota de prensa, MÉS ha informado del registro, esta jornada, de una PNL para la promoción integral de la salud mental y emocional, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental. El partido ecosoberanista plantea a través de esta iniciativa que el Parlament inste al Govern y al Gobierno del Estado aprobar medidas relativas al acceso a la vivienda, el aumento de las ratios de profesionales de los servicios de salud mental en la sanidadpública, un Plan Especial de Salud Mental para niños y jóvenes o subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), entre otros medidas. «La salud mental es la base para el bienestar y el funcionamiento efectivo de las personas y de las comunidades», ha querido recordar la diputada Marta Carrió, representante de MÉS per Mallorca en la Comisión de Salud del Parlament.

Por su parte, el portavoz parlamentario de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, ha defendido que «hablar de salud mental es hablar de vivienda, de un trabajo digno y de un salario justo, de servicios de salud mental suficientes en la sanidad pública, de prevención y de especial atención a la infancia y juventud». Por este motivo, y en relación al acceso a la vivienda, MÉS per Mallorca plantea instar al Govern a aplicar la ley estatal de la vivienda, para la congelación de los precios del alquiler, y al Gobierno del Estado a iniciar una modificación de la misma norma, para que recoja la posibilidad de bajar los precios del alquiler, hasta respetar el máximo de inversión del 30 por ciento del sueldo a pagar por una vivienda. En la misma línea, el partido ecosoberanista propone instar al Parlament a modificar el decreto ley 6/2023 de medidas urgentes en materia de vivienda para bajar los precios de la figura de vivienda a precio tasado porque este precio no respeta el 30 por ciento de inversión en vivienda. Por otro lado, MÉS per Mallorca quiere incrementar la figura de los psicólogos clínicos en los centros de Salud hasta la ratio recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 17profesionales por cada 100.000 habitantes. Actualmente en Baleares solo hay 6,75 psicólogos clínicos y 7,25 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. La media europea es de 18 profesionales. Así mismo, ante datos «alarmantes» como el diagnóstico de algún trastorno de salud mental en el 17 por ciento de los menores de 18 años, según la Coordinación Autonómica de Salud Mental, o ante el hecho de que la mitad de los trastornos aparecen por primera vez antes de los 14 años y un 75 por ciento antes de los 18 años, según la OMS, MÉS per Mallorca propone instaurar la educación emocional desde la educación infantil e intensificarla en la educación primaria y la educación secundaría, desarrollando planes de promoción de la salud mental en las escuelas y dotando a los profesionales de las herramientas y el conocimiento necesario. Además, MÉS per Mallorca insta al Govern a continuar y ampliar el programa de 'Cibermentors' como herramienta de prevención y educación digital entre iguales y a ampliar el programa de 'Consulta Jove'en todos los Institutos de Baleares para el trabajo en la educación afectivo-sexual y el trabajo de los hábitos saludables. También a desarrollar el plan estratégico de salud mental 2023-2027 y acontemplar, dentro de este, un plan de salud mental específico para niños y jóvenes. Además, MÉS per Mallorca insta al Govern a reforzar con más profesionales los programas de coordinación de casos y seguimiento de los mismos en el ámbito de la educación y los servicios sociales para poder dar una atención «integral y transversal» a las personas que lo necesiten. «El modelo de atención a la salud mental será exitoso si se trabaja en red», ha defendido en este sentido la diputada Marta Carrió. Finalmente, en cuanto a medidas relativas al trabajo digno, MÉS per Mallorca plantea que el Parlament inste al Gobierno del Estado a continuar con las mejoras del SMI para atacar la «precariedad» salarial que viven los habitantes de Baleares.