Han pasado más de cuatro meses desde las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, pero en la zona de Can Pastilla parece que todavía estamos en campaña. Al menos para Ciudadanos, cuyos carteles con las imágenes de sus candidatas al Govern y Cort, Patricia Guasp y Eva Pomar, todavía forman parte del paisaje urbano rebasado ya el verano. Un asunto que puede derivar en complicaciones para la formación naranja, en pleno periodo de reubicación tras su duro revés en las urnas.

Y es que los controladores medioambientales de Emaya han abierto un expediente que tramita la regiduria de Medi Ambient de Cort, denunciando semanas atrás ante la Junta Electoral Central, al no estar operativa la de Baleares, a Ciudadanos por no haber retirado su cartelería, incumpliendo de esta manera la Ley Orgánica del Régimen Electoral General al continuar exhibiendo su imagen en lugares públicos. Han sido los controladores medioambientales de la empresa municipal, dependiente de la regiduría de Medio Ambiente y Bienestar Animal, han informado de esa incidencia, concentrada principalmente en Can Pastilla.

Un cartel con la imagen de Patricia Guasp, en la plaza de Can Pastilla. Foto: F.F.

Según fuentes municipales, se ha notificado este hecho al propio partido, que debería haber retirado ya esta propaganda electoral en su totalidad, tal y como el resto de formaciones han hecho en los diferentes rincones de la Isla. Esa labor corresponde a las propias fuerzas políticas en el caso de los carteles colocados en lugares públicos, y ante el paso de las semanas, Emaya y los controladores medioambientales decidieron tomar cartas en el asunto.

En caso contrario, Ciudadanos Baleares puede ser sancionado, tal y como refleja el artículo 144, que se corresponde a los delitos en material de propaganda electoral, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG). Ese punto establece que «serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o la de multa de seis a veinticuatro meses quienes lleven acabo alguno de los actos siguientes». De una parte, los partidos que lleven a cabo «actos de propaganda una vez finalizado el plazo de la campaña electoral» y los que no cumplan con «las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados de los mismos, así como las normas relativas a las reuniones y otros actos públicos de propaganda electoral».

Una farola, con carteles de la campaña para Cort de Ciudadanos, este jueves. Foto: F.F.

Mientras tanto, varios carteles de Ciudadanos continúan llamando la atención de peatones y curiosos, más cuando la formación naranja no se presentó a las elecciones generales del 23 de julio, compartiendo durante semanas protagonismo con las demás fueras políticas que sí lo hicieron. Otro capítulo más dentro del vacío y la travesía por el desierto de un partido sin rumbo a escala balear y nacional.