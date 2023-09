Michael Méndez González dejó su trabajo como carpintero para formarse en el Centre Integrat de Formació Professional Nauticopesquera de Palma donde cursa el grado superior de Máquinas. A punto de cumplir los 37 años, en su último curso se encuentra ahora con que docentes sin formación en marina mercante han comenzado a darle clase en el centro. Marina Mercante ya ha realizado dos inspecciones y Méndez González teme que su título deje de estar homologado.

«He trabajado de autónomo toda mi vida, pero decidí venir a estudiar y cambiar de vida. Tengo dos hijos y una mujer embarazada y me encuentro que todo mi esfuerzo puede irse a la basura por el egoísmo de los profesores que han estabilizado su plaza aún sabiendo que no tienen la formación y porque el gobierno se ha pasado la normativa por donde se da la gana», explica el alumno.

«Yo y todos los alumnos con independencia de su edad tenemos derecho a recibir una educación de calidad que cumpla con la ley y la normativa. Si los interinos no ha encontrado una plaza en su especialidad durante el proceso de regularización es su problema y problema de la Conselleria pero lo que no podemos hacer es perder la homologación de una de las escuelas más reputadas del país», reflexiona.

«Para más inri mi hijastro estudia en esta misma escuela el grado medio de Máquinas. Hemos tenido clase con uno de estos profesores y se limita a leer la pizarra de los apuntes que tiene pero le preguntas y no sabe qué contestar. Es un desastre. El grado de Mantenimiento lo tiene que dar una persona con conocimientos, no una idea que no ha estudiado Marina Mercante y que no tiene ni idea de lo que es un barco», concluye.

Movilizaciones

Explica que los alumnos han enviado escritos a Conselleria sin obtener respuesta y ahora preparan movilizaciones. Así lo confirma también Sergi Carbonell, su compañero de clase, de 21 años de edad. «Tenemos un problema grave, este es mi segundo año y el problema es que en proceso de estabilización de los interinos ha habido una carencia de filtros y no se les exige ser marinos mercantes en contra de lo que dice la normativa internacional», dice.

«Tenemos profesores que no son marinos mercantes. Han estudiado Piano, Psicología, Química e Ingeniería pero no tienen ni idea de mecánica naval. Necesitamos profesores, pero los que tenemos no lo son», explica. Avanza que los alumnos están «en proceso para hacer huelga».

«Queremos hacer ruido para que la Conselleria se digne a moverse porque hemos hecho varios escritos y no hemos recibido respuesta. Tenemos derecho a unos docentes cualificados», dice Carbonell. El estudiante afirma que hay cerca de 200 alumnos afectados que temen perder la homologación de sus titulaciones. «Ahora mismo la titulación está homologada pero ha habido una inspección y probablemente deshomologuen si no hay cambios», dice.

Carbonell recuerda que sus clases empezaron el 22 de septiembre. «Empezamos sin saber nada de cómo estaba el tema que ya preocupaba a principios de verano. Ahora ha habido una nueva inspección y el tiempo corre en nuestra contra. Es ilógico», concluye.