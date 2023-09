Mallorca se encuentra estos días bajo los efectos del 'veranillo de San Miguel', es decir, con un tiempo seco y temperaturas diurnas más elevadas de lo habitual para esta época del año. La delegada y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, ha señalado que se trata de valores propios de un «mes de agosto normal», ya que en los últimos años ha hecho más calor de lo habitual.

De este modo, las máximas de estos días están rozando los 30º; este pasado miércoles se llegó a los 29º en Petra y sa Pobla. En este punto, Guerrero ha avanzado que de cara al fin de semana se espera que las temperaturas diurnas superen los 30º: el sábado se prevé llegar a los 31º y el domingo a los 32º. Por tanto, el primer día de octubre será el día más caluroso de 'veranillo de San Miguel' en el conjunto de Mallorca.

La delegada y portavoz de la Aemet en las Islas ha realizado esta precisión porque el lunes, 2 de octubre, se prevé que bajen las temperaturas en la mitad norte. Sin embargo, en la mitad sur se mantendrán sin cambios significativos. Lo normal en esta época del año son 25º, por lo que cuando Mallorca está estos días con temperaturas bastante más elevadas de lo normal. Otro dato relevante es que la temperatura del mar está a 25º-26º; mientras que lo propio de finales del mes de septiembre son 23º.

No obstante, ha especificado que no se prevé registrar ningún récord histórico de temperaturas, ya que el 4 de septiembre de 2004 se llegó a los 39º en Sóller. Además, ha aclarado que la Isla no se encuentra ante un episodio de calor tan acusado como el que afecta a la Península. Cabe destacar que en el Guadalquivir y otros puntos del suroeste peninsular se espera llegar a los 38º.

¿Hasta cuándo durará el 'veranillo de San Miguel'?

Guerrero ha anticipado que los pronósticos del tiempo no anuncian cambios de cara a los próximos días, al menos hasta finales de la próxima semana. No obstante, ha insistido en que falta bastante tiempo y las predicciones a largo plazo pueden variar.