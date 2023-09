José Luís García Corral llegó hace más de treinta años a Mallorca (desde su Salamanca natal) para trabajar como docente. Ha dado clases a miles de alumnos de Formación Profesional desde entonces, impartiendo las asignaturas de Electricidad y Electrónica. Está en el paro desde que hace ahora exactamente un año la Conselleria d’Educació impidiera a los profesores de FP sin estudios universitarios acceder al proceso de estabilización de plazas de personal docente. También al bolsín de profesores interinos en el que García Corral (el más veterano de los docentes de FP de Mallorca) ocupaba el número uno.

¿Se podría decir que el Govern les despidió hace un año?

-Nos dieron el cese y no nos permitieron renovar nuestros contratos. Se puede entender así, estamos en el paro.

¿Cuántos docentes están en su situación?

- No quiero presentar solo mi caso sino el de todo el colectivo con más de tres décadas de experiencia docente. Nuestro cese ha causado en algunos de esos profesionales problemas psicológicos importantes y nos condena a la exclusión. Nadie contrata a profesionales de 58 o 60 años. Creo que debe darse importancia al colectivo. Aquí lo que se ha producido es un problema laboral y un agravio comparativo.

¿Por qué?

- Nos cesan porque la anterior directora general de personal docente decidió que no teníamos titulación para desarrollar nuestra función, una función que llevábamos desarrollando más de 20 años. Saca una normativa nueva por la que dice que sin titulaciones universitarias no podemos seguir dando clases en FP cuando la normativa vigente estatal validaba nuestras titulación. En 2007 salió una normativa estatal que decía que todos los profesores que a 31 de agosto llevasen más de dos años impartiendo docencia quedaban habilitados para continuar en sus puestos sin limitación y de hecho en el resto del país, excepto en Baleares, a día de hoy siguen trabajando. Esto ha sido un abuso absoluto de poder.

¿Cuándo, con qué titulación y por qué accedió usted a la docencia?

- He estado 33 años como docente. Estudie Maestría industrial (lo que luego se llamó FP2, porque estudié en el periodo de transición). En aquellos años las exigencia para entrar en la docencia era tener dos o tres años de experiencia en el campo laboral. Yo previamente había trabajado en la industria en la especialidad industrial que iba a impartir, en este caso Electricidad y Electrónica. Hablamos de una época en la que ni siquiera había competencias en la Educación en Baleares. Hacías la solicitud para ser interino. Presentabas la documentación y te hacían una valoración de puntos y te iban llamando. Entrabas en el bolsín de profesores de la antigua FP de primer y segundo grado. Me llamaron para venir a Baleares. Dejé mi trabajo en la industria en la empresa privada en Salamanca para venir como docente en Baleares.

¿En qué centros ha impartido clases?

-En muchísimos. Nos han utilizado para todo. He estado en Mallorca, Ibiza y en infinidad de centros. Incluso en el periodo en el que desapareció la EGB nos utilizaron para impartir Tecnología en la ESO. Se ve que cuando somos necesarios valemos para todo. Sin embargo en marzo del curso pasado nuestras plazas estaban sin profesores, lo que me parece una indecencia absoluta.

¿Cuántos docentes han llevado al Govern a los tribunales?

-Yo llevo con denuncias contra la Conselleria d’Educació desde 2018. Ese año se pusieron las primeras demandas de interinos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea porque los interinos estábamos en una situación de fraude de ley en base a la normativa europea. En aquél momento denunciamos dos profesores de FP de Baleares. En 2020 salió la sentencia que nos daba la razón y decía que la única solución era la estabilización porque la normativa española no permite indemnizaciones.

Pero no les permitieron entrar en la estabilización

- Así es. Surge el proceso de estabilización a nivel nacional, pero el Govern saca en octubre una nueva directiva y en junio ya no nos dejan acceder a interinidades. Yo soy el profesor interino de FP más antiguo de Baleares y estaba el primero en el bolsín. El Gobierno central saca una normativa que dice que tienes que tener titulación universitaria para dar clase excepto para aquellos profesores con ‘especialidades singulares’ de FP. Aquí han considerado especialidades singulares 19 de las 29 especialidades que se imparten en Baleares. Lo llamativo es que todos tenemos la misma titulación (técnicos especialistas o técnicos superiores) en función de las reformas educativas que se fueron haciendo durante todos estos años. La singularidad se apoya en que no haya ninguna carrera universitaria ligada a esas especialidades. Lo hacen porque saben que si exigen la titulación universitaria en esas especialidades no tendrán profesores para dar clase.

Faltan profesores en Baleares...

-Sí. En Baleares quedaron fuera los profesores de Hostelería, Cocina, Automoción o Peluquería, entre otros. A los que impartían ‘especialidades singulares’ en cambio se les faculta para acceder eternamente a las interinidades y a los que ya están con plaza también les convierten de facto en universitarios sin titulación. Todo es un cúmulo de despropósitos que la administración ha ido haciendo y trampeando para salir del paso. A nosotros, que somos los mán antiguos nos han echado y otros con tres o cuatro años de experiencia docente les han estabilizado.

¿Cuántas demandas judiciales hay en este momento y en qué se basan?

-Somos unos 20 o 22 los que hemos demandado al Govern. El TSJB ya reconoció el fraude de ley y el proceso sigue… Las demandas se refieren a dos cuestiones. La primera es por no permitirnos acceder a las bolsas de interinos cuando la normativa vigente decía que nuestras titulaciones eran equivalentes a efectos de docencia y la segunda es contra el proceso de estabilización. En la primera estamos todos. Ferran Gomila es el abogado que lleva todos los casos. Es el abogado del STEI pero yo no soy afiliado así que sufrago los gastos de mi bolsillo. A mi mi sindicato (CCOO) me dejó en la calle después de estar 30 años afiliado Esto no me sale gratis.

Si los tribunales fallan contra la estabilización de plazas habrá consecuencias graves...

Sí. Puede puede tener consecuencias muy gordas. En ella estamos 13 personas (no todos profesores de FP) han gente que ha demandado porque solo se bareman diez años de experiencia, da igual si tienes 10 o 30. No tiene sentido hacer el proceso sin valorar la experiencia.

El Govern ha anunciado ahora que planteará contratar profesores expertos sin titulación docente para hacer frente a la falta de profesores ¿Qué opinan?

- Nosotros tenemos reconocido y habilitado nuestro título y estamos capacitados para dar clase. Los currículums de los ciclos formativos especifican que los técnicos especialistas y técnicos superiores están habilitados como docentes para impartir. No necesitamos máster docente porque es una habilidad reconocida por la experiencia laboral. Accedí a un concurso a nivel nacional para entrar en la lista de interinos. Se nos ha estado valorando constantemente. Ahora Educació ve que no tiene gente e intenta cubrirse las espaldas. El anterior Govern incluso ocultó un informe de Función Pública que dice que estamos habilitados como docentes. Este nuevo gobierno creo que intenta resolver una situación que no tiene sentido en términos laborales. Expulsar a gente con más de 30 años de experiencia que nos quedan tres o cuatro años para jubilarnos... Nos mandan a la exclusión. Las empresas no quieren a gente vieja y nos vemos en la calle.

¿Volverá a dar clase con la medida que ahora anuncia Educació? ¿Qué opina de esta medida?

- A priori le veo un problema y es que solo le soluciona a la Conselleria la falta de profesores de especialidades industriales, pero por ejemplo a los de Administrativo no les van a contratar. Yo en principio estoy pendiente de saber si las condiciones son leolinas. Desconozco totalmente la oferta. Habrá que esperar la saber lo que ofrecen para ver. Si nos van a estar utilizando un mes aquí, dos a Menorca, uno a Ibiza… Somos gente con cargas familiares, hipotecas… no acabamos de salir de la facultad. Hablamos de gente muy veterana con una situación económica extrema en algunos casos. Cuando en septiembre se nos acabe el paro estaremos condenados. Mandan a la exclusión a un colectivo que ha dedicado toda su vida a la docencia.

¿Mantendrá la demanda judicial hasta el final?

- Yo no tengo marcha atrás. Considero que me han pisoteado, ninguneado, insultado, que me han dicho que soy un impostor. Tengo una sensación de impostura total. Te dicen que no vales para la profesión que has estado ejerciendo durante tres décadas. ¿Qué pasa con los cientos y cientos de alumnos que he formado? Eso tiene que tener una consecuencia.