El PSIB acusa a Vox de promover un "apartheid lingüístico"

El PSIB ha reclamado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, un posicionamiento sobre la proposición de Ley de creación de la Oficina de Libertad Lingüística, presentada este jueves por Vox, y ha afirmado que la presidenta, en lugar de la «confrontación lingüística, lo que quiere es imposición lingüística».

Con estas palabras se ha expresado el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, durante una rueda de prensa ofrecida esta viernes para criticar la iniciativa legislativa del partido con el que el PP pactó la investidura de Prohens. Negueruela ha asegurado que se trata de una «ley de imposición lingüística» y supone «una enmienda a la totalidad a la pluralidad de Baleares».

En ese sentido, ha calificado a la proposición de ley de «anticonstitucional y antiestatutaria», ha pedido que la Cámara autonómica «no la admita a consideración» y ha anunciado que, de aprobarse, el PSIB «la incumpliría» allá donde tenga competencias.

Negueruela ha advertido que se trata de una proposición de ley pactada entre el PP y Vox en la reunión de la semana pasada, por lo que ha asegurado que «Prohens debe asumir las relaciones con Vox, desautorizar este acuerdo entre ambos partidos y decir si éste es el modelo lingüístico pactado por nuestra tierra». En este sentido, el portavoz socialista ha insistido en que «Prohens debe elegir entre Vox o consensos históricos, Vox o una sociedad plural, Vox o nuestra lengua, porque dijo que no quería conflicto con la lengua y efectivamente ha elegido el camino de la imposición».

Por ello, Negueruela ha considerado que «esta ley ni siquiera puede ser tomada en consideración y no ninguna enmienda posible por parte del PP, debe tener un no rotundo no sólo de los populares, sino de toda la sociedad de nuestras islas».

Además, el portavoz socialista ha explicado que esta normativa «nos lleva a las etapas más radicales y oscuras de nuestras islas, mientras España avanza en otra dirección, de la mano de la presidenta Armengol, con una apuesta por la pluralidad y la convivencia desde el Congreso de los Diputados».

El portavoz parlamentario socialista ha criticado también que la proposición de ley registrada por Vox «impone una lengua en todos los ámbitos sociales e institucionales de nuestras islas, hasta el punto de llegar a la autonomía universitaria», por lo que ha dicho que «PP y Vox no tienen respeto por nada»

Negueruela ha recordado que el PSIB-PSOE ya presentó a la presidenta del Govern un pacto por la lengua para blindar cuarenta años de convivencia y consensos en temas lingüísticos, mientras que «en la primera de cambio lo que se hace es una ruptura total en este ámbito, con una oficina de inquisición lingüística en nuestras islas que prevé sanciones durísimas por atemorizar a los funcionarios, profesores, universidad o alcaldes y alcaldesas».

Por eso, Negueruela ha avanzado que el PSIB-PSOE «no permitirá un apartheid lingüístico inadmisible, por lo que daremos respuesta y lucharemos con todas las instituciones de nuestras islas y del Estado, para que esta norma no se aplique».

De hecho, el portavoz parlamentario socialista ha anunciado una ronda de contactos con todos los colectivos y partidos políticos estatutarios de Baleares, «para tener una voz común frente a este ataque directo a uno de los aspectos vertebradores de nuestra sociedad».