Agama sufre desde 2017 unas pérdidas acumuladas de 6 millones de euros y, tras reducir la producción de leche un 10 %, ahora propone bajar los precios pagados a los ganaderos.

Agama pertenece al Grupo Damm, que también gestiona en Baleares la marca de cerveza Rosa Blanca y la de agua Font Major, si bien la primera se elabora en Cataluña.

Josep Barbena, director general de Lácteos del Grupo Damm; José Joaquín Vila, director de Negocio de Lácteos de Agama; y Francisco Torroba, director corporativo de Damm en Balears, han explicado este jueves la situación de la empresa: «Aunque hemos duplicado la presencia de Agama en el mercado de las Islas, pasando de un 2 % en 2019 al 4,3 % actual, y también hemos aumentado la de la marca Laccao, que actualmente tiene una cuota del 37,3 % de cuota en el de batidos, la realidad es que tenemos un excedente anual de 4,5 millones de litros de leche que acabamos vendiendo a pérdida a empresas productoras de la Península».

Agama se abastece actualmente con un total de seis granjas de Mallorca. A estos ganaderos les ha reducido la compra de leche un 10 % y ahora mantiene contactos con ellos con el objetivo de reducir el precio que les paga. Un último dato apuntaba a que Agama pagaba 0,56 euros por litro de leche. Los responsables de la empresa aseguran que siempre han pagado una media de tres céntimos por encima de lo que se abona en la Península. Otra opción barajada es prescindir de uno o dos de los seis ganaderos actualmente suministradores, buscándoles una alternativa de venta, cambiando de actividad o, simplemente, jubilándose y cerrando las vaquerías.

La empresa recibe de las seis granjas un total de 8,5 millones de litros de leche anuales para la elaboración de la gama de productos Agama y Laccao, y también para fabricar mantequilla que es enviada a la Península. Una parte de la producción de Laccao se elabora en Cataluña.

Agama se abastecía en 2011 de 21 granjas que aportaban 14 millones de litros al año. Damm adquirió Agama en 2017 y dos años después contaba con 11 granjas que suministraban 10 millones de litros.

Josep Barbena y José Joaquín Vila han señalado que «4,5 millones de litros de leche que recibimos no tienen salida en el mercado balear. Nuestra leche es un 18 % más cara que la marca líder y un 50 % más cara que las marcas blancas. En este sentido, este año hemos perdido un 20 % de ventas. No podemos ser competitivos en unos años en que el consumidor se está fijando mucho en el precio y se decanta claramente por las marcas blancas. Sólo representamos el 4 % del mercado de leche en las Islas. Es decir, el 96 % de la leche consumida en Baleares procede de la Península. Todos los precios de servicios y proveedores han subido y no podemos repercutirlos en el valor de nuestra leche. Si lo hiciéramos, quedaríamos fuera del mercado».

Barbena y Vila han recordado que «el Grupo Damm ha invertido desde 2017 un total de 7 millones de euros en la mejora y modernización de las instalaciones de Agama. Evidentemente, tampoco hemos podido repercutir esa inversión en los precios».

Pese a la situación descrita, los responsables de la empresa indicaron que «la leche Agama se sitúa entre las mejores de España y ni un solo día hemos dejado de pagar a los ganaderos unos precios superiores a la media española».

Así, el objetivo inicial de la empresa sería reducir la recogida de leche en un 40 % y quedarse en unos 5 millones de litros.

Por su parte, el conseller d’Agricultura, Joan Simonet, declaró ayer al respecto que «Agama sufre un problema de demanda y comercialización. Sin embargo, sólo está tomando decisiones de cara al ganadero. Precisamente, el Grupo Damm tiene una gran experiencia en comercialización, como por ejemplo con su cerveza Estrella».

Simonet añadió que «desde la Conselleria podemos ayudar en la promoción del producto local en el consumidor general y en la hostelería, y allí Agama puede quedar incluida. La vigente Llei de Turisme prevé que un mínimo del 3 % de los productos de la hostelería sean locales. Como Conselleria d’Agricultura, no podemos obligar a los establecimientos turísticos a comprar unos determinados productos con unos determinados porcentajes. Es Agama, como empresa, la que debe dirigirse a los hoteles para ofrecer sus productos. Tiene que actuar para aumentar sus ventas y no sólo sobre los ganaderos».